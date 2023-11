Highlights Trento-Brindisi 81-71, Serie A1 basket 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 21

Trento passa su Brindisi in scioltezza o quasi. Nella prestazione super dei padroni di casa trova grandissimo spazio nella cronaca le prestazioni di Udom, Alviti e Baldwin. Brindisi ha cercato nel terzo quarto una timida rimonta che però non è arrivata e quindi poi la sconfitta per 81-71. Queste le emozioni del match.