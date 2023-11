ATP Finals: Sinner rivive il suo anno d’oro in uno speciale su Sky

Alla vigilia delle ATP Finals di Torino in cui sarà protagonista, Sky ha realizzato uno speciale tv per rivivere l’anno d’oro di Jannik Sinner. In attesa di scendere in campo al Pala AlpiTour per l’ultimo appuntamento della stagione in singolare, il campione altoatesino ha rivissuto e raccontato il suo splendido 2023 in uno speciale su Sky Sport Tennis, intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Il talento classe 2001 regala particolari inediti del suo percorso sportivo degli ultimi dodici mesi, che lo hanno portato fino alla posizione numero 4 della classifica ATP, proiettandolo di diritto tra i più grandi tennisti italiani di sempre. Appuntamento da domani, alle 14.30 e alle 20, su Sky Sport Tennis, on demand e in streaming su NOW.

Altre emozioni anche con il documentario “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis“, una produzione originale Sky Sport che tratteggia l’incredibile storia umana e sportiva di Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di Roger Federer. Il gigante croato torna 30 anni dopo a Banja Luka, la cittadina da cui nel 1993 era fuggito a causa della guerra nell’ex Jugoslavia. Tra le testimonianze raccolte da Stefano Meloccaro, anche quella di Roger Federer.