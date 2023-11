Calcio: impatto da 450 milioni generato dal restyling degli stadi Maradona e Arechi

In vista dei lavori di ammodernamento dei due principali stadi della Campania, il Maradona e l’Arechi, uno studio di OpenEconomics ha provato a ipotizzare i possibili effetti: le stime parlano di un impatto economico che va oltre i 450 milioni di euro. Per realizzare il report, OpenEconomics ha utilizzato fonti pubbliche derivanti dagli studi di fattibilità dei progetti e da altre fonti giornalistiche, elaborando i dati con un modello di Matrice di contabilità. Nello studio infatti si legge: “La spesa prevista per i due stadi sarà di circa 195 milioni di euro e potrà contribuire alla formazione del PIL dell’Italia per 457 milioni di euro, di cui 158 milioni in Campania, con circa 2 mila occupati nei 3 anni previsti di cantiere, di cui 720 in Campania. Le entrate fiscali ammonteranno a circa 204 milioni di euro mentre i redditi delle famiglie saranno di 452 milioni di euro“.

Parlando singolarmente dei due stadi invece: “Se si considera solo l’impianto napoletano, il Maradona, l’impatto che i lavori di ristrutturazione, per circa 100 milioni, genereranno sarà di 235 milioni di euro con 1.200 occupati. I redditi per le famiglie saranno di 232 milioni di euro e le entrate fiscali generate di 104 milioni di euro. Oltre il 35% di questi risultati sarà destinato alla Campania. Per quanto riguarda lo stadio Arechi di Salerno l’impatto dei lavori di ristrutturazione, per cui sono previsti 95 milioni, sarà di 222 milioni di euro con 970 occupati. I redditi per le famiglie saranno di 220 milioni di euro e le entrate fiscali generate di 99 milioni di euro. Anche in questo caso oltre il 35% di questi risultati sarà destinato alla Campania“.