Golf: Francesco Molinari parte bene in Sudafrica, è ottavo a due colpi dalla vetta

Buon inizio in Sudafrica per Francesco Molinari. A Sun City, il torinese ha chiuso il primo round del Nedbank Golf Challenge, penultimo torneo stagionale del DP World Tour 2023, all’ottavo posto con uno score di 68 (-4). Sul percorso del Gary Player Country Club (par 72), prova bogey free per l’azzurro, che ha realizzato quattro birdie, di cui tre nelle prime nove buche giocate, ed è distante due colpi dalla vetta occupata da quattro giocatori. Con l’americano Max Homa, numero 8 mondiale, guidano la classifica con 66 (-6) il danese Nicolai Hojgaard, lo svedese Vincent Norrman e l’inglese Dan Bradbury.

Dietro di loro, quinti con un totale di 67 (-5), ecco il francese Julien Guerrier, il polacco Adrian Meronk e il giapponese Ryo Hisatsune. Dopo i successi del 2019 e del 2022, Tommy Fleetwood è invece trentunesimo con 71 (-1). L’inglese, che nella 41esima edizione dell’evento insegue la tripletta consecutiva, impresa mai riuscita prima a nessuno, ha firmato cinque birdie, con due bogey e un doppio bogey alla 18 (par 4). Mentre è ancora più distante Justin Thomas. Tra i big della rassegna, ex numero 1 al mondo, quest’anno in crisi di gioco e risultati, lo statunitense è addirittura quarantatreesimo con 72 (par) in una gara che vede confrontarsi 66 giocatori e mette in palio 6.000.000 di dollari, di cui 1.020.000 andrà al vincitore.