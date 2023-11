Nuoto, Phelps: “Ho pensato al suicidio in passato, ora voglio aiutare le persone”

Michael Phelps, vincitore di 28 medaglie ai Giochi Olimpici (23 d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo) è stato una delle grandi attrazioni del World Business Forum. L’americano ha avuto un incontro emozionante con Teresa Perales. La leggenda olimpica ha offerto al pubblico riflessioni sull’importanza della salute mentale, oltre a ripercorrere una carriera piena di luci e ombre.

“Quando ero bambino mi allenavo con altri di otto anni più grandi di me – racconta il campione-. Era strano, ma mi divertivo a farlo. Mi è sempre piaciuto il nuoto, anche se questo è uno sport abbastanza solitario. Non si può parlare con nessuno, né ascoltare la musica, sei tu con te stesso. Non possiamo parlarci, anche se non mi piace usare la parola “non posso”, dovrebbe essere tolta dal dizionario“.

Michael parla poi dei suoi problemi con la salute mentale: “Nel 2004 avevo già avuto fenomeni di depressione. Poi, nel 2014, l’ho avuta per la seconda volta. Non volevo vivere. Non ho mangiato, non ho bevuto, sono andato in un centro di recupero. Stavo lottando per la mia vita più di quanto la gente potesse immaginare. In quei momenti, in cui stavo male, mi picchiavo perché pensavo ‘non sto facendo il mio lavoro’ “, spiega.

La complicata situazione vissuta lo ha portato a finire in un centro di riabilitazione: “Ho mandato un messaggio a mia madre prima di entrare, le ho detto che avevo paura e che non sapevo cosa fare. Non ho ricevuto risposta… Sono entrato nel centro e quasi non sapevo cosa fare. Non ho parlato con nessuno, mi ci sono voluti diversi giorni. Dal terzo giorno ho iniziato a relazionarmi di più“.

La rinascita di Michael Phelps

Fortunatamente ora Phelps può pensare a ciò come solo un ricordo: “Mi sento a mio agio, ma so che ci sono molte persone che hanno problemi di salute mentale. Una persona su quattro ha un problema di salute mentale e non ne parla. Se ne parlassimo tutti sarebbe una cosa normalizzata. Se qualcuno si sente solo, come è successo nella pandemia, è bene che condivida le proprie emozioni. Condividendo ciò che ci accade e i nostri sentimenti possiamo aiutarci molto . Niente è perfetto nella vita, ma parlare aiuta ad aprirci“.

Per questo motivo la leggenda ritiene che adesso verrà ricordato più per i suoi messaggi che per i risultati ottenuti in acqua: “Penso che sarò ricordato per il mio post-carriera più che per le medaglie, che sono incredibili ma non sono ciò che Io sono. Voglio aiutare le persone che stanno attraversando un momento difficile, voglio salvare vite umane. Ho anche pensato al suicidio e voglio aiutare queste persone. C’è la luce alla fine del tunnel. Parlare di questi problemi mi ha salvato la vita“.