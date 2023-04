Atp Estoril 2023, Cecchinato sconfitto in semifinale: passa Kecmanovic in due set

Marco Cecchinato è stato sconfitto in semifinale nel torneo Atp 250 di Estoril 2023. Il siciliano ha ceduto al serbo Miomir Kecmanovic, numero 6 del tabellone portoghese, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e sette minuti di gioco. Dopo un inizio promettente, il break subito nel quinto gioco ha stravolto la partita e mandato in crisi Cecchinato, uscito sconfitto dal secondo testa a testa con un Kecmanovic davvero solido e in palla. Il serbo si prende così la quarta finale in carriera sul circuito maggiore e attende ora uno tra Casper Ruud e Quentin Halys.

La cronaca – Cecchinato inizia la partita con il piede giusto, tenendo bene il servizio in apertura e mettendo in difficoltà Kecmanovic nel secondo game con un tennis offensivo e brillante. Il siciliano infatti offre soluzioni sia di potenza che di tocco, strappando subito applausi al pubblico portoghese. Il serbo però reagisce con un bel game a zero per il 2-2 e piano piano registra la risposta, mettendo in difficoltà Cecchinato che nel quinto game cede il break a Kecmanovic con un paio di errori da fondo campo a chiudere il gioco. La partita cambia radicalmente volto, perchè Kecmanovic inizia a non sbagliare praticamente nulla mentre Cecchinato appare estremamente nervoso e improvvisamente in difficoltà con la prima palla di servizio. Il siciliano annulla anche tre palle del doppio break, ma dall’altra parte della rete Kecmanovic concede veramente le briciole e così il serbo chiude con pieno merito sul 6-3.

Il secondo set prosegue sulla falsariga del primo, con Cecchinato che perde subito il servizio e di fatto apre la strada a un Kecmanovic davvero ispirato. Tre errori consecutivi con il dritto da parte dell’azzurro segnano il sesto game e il doppio break, con il serbo che chiude subito dopo annullando due palle del controbreak e conquistando con pieno merito la finale senza avere ancora ceduto un set nel torneo. Un campanello d’allarme anche per Lorenzo Musetti, che troverà proprio Kecmanovic al primo turno di Montecarlo tra poche ore.