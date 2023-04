Bundesliga 2022/23: de Ligt regala il successo al Bayern, il Dortmund non frena sulla vetta. Male Union Berlino e Friburgo

Il Bayern Monaco resta in vetta, frenano Union Berlino e Friburgo. La cronaca dei match della 27esima giornata di Bundesliga 2022/23.

Vittoria di misura per il Dortmund che contro l’Union Berlino si impone per 2-1. Al 28esimo è Malen a sbloccare il risultato insaccando il pallone sotto la traversa. Nella seconda frazione arriva il pareggio degli ospiti con Behrens. L’attaccante al 61esimo riceve sulla corsa un passaggio corto da Becker, si libera da un avversario e lascia partire un tiro all’angolino basso di destra. Nuovo vantaggio poi trovato da Moukoko che al 79esimo si ritrova a tu per tu col portiere e non sbaglia. Successo di misura anche per il Bayern Monaco, termina 0-1 la sfida contro il Friburgo. A timbrare la vittoria dei bavaresi è De Ligt al 52esimo: il difensore riceve un ottimo passaggio da Musiala e dalla lunghissima distanza lasciare partire un destro potentissimo, pallone che si insacca sotto il sette. Non può niente Flekken.

Il Colonia vince in trasferta sul campo dell’Augusta per 3-1. Ad aprire le marcature è Skhiri al settimo minuto di gioco, il centrocampista numero 28 grazie all’assist di Chabot arriva tutto solo davanti alla porta e firma il primo vantaggio. Il raddoppio arriva al 16esimo con il tiro di Martel conclusosi alle spalle del portiere. I padroni di casa non perdono tempo per accorciare le distanze: Vargas approfitta bene di un rimpallo favorevole e manda tutti negli spogliatoi sull’1-2. Nella ripresa però arriva la definitiva rete della vittoria messa a segno da Maina al 59esimo.

Il Leverkusen continua la striscia positiva di vittorie e si impone per 3-1 sul Francoforte. Due le marcature che arrivano nella prima frazione di gioco: è Adili al decimo a concludere col destro sotto la traversa, è poi Diaby al 34esimo a ricevere un passaggio da Wirtz e calciare un rasoterra preciso. Nella seconda frazione gli ospiti provano a reagire e accorciano le distanze con Sow al 74esimo, rete resa vana da nel recupero finale dal gol decisivo di Azmoun.

Pareggio invece alla Mewa Arena tra Magonza e Brema, entrambe restano rispettivamente all’ottavo e all’undicesimo posto in classifica. Dopo una prima frazione caratterizzata da poche occasioni e reti inviolate, tutto si sblocca nella ripresa: due marcature per parte, tutto dall’85esimo al fischio finale. Ajorque trova il primo vantaggio per i padroni di casa, pareggio poi con il tiro di Stage due minuti dopo. In pieno recupero arrivano le marcature di Weiper e Fullkrug, termina 2-2.