Atp Dubai 2023, neanche Hurkacz può fermare Djokovic: il serbo vince in due set

Prosegue l’imbattibilità stagionale di Novak Djokovic, che conquista la semifinale nell’ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi. Il tennista serbo quest’oggi si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 sul numero dodici del ranking mondiale Hubert Hurkacz, in un altro match ben gestito e sotto controllo sin dalle prime fasi. Djokovic non ha concesso assolutamente nulla al servizio, non permettendo al suo avversario di arrivare ai vantaggi nei games di risposta.

Un break per set decideva quindi le sorti della sfida, con il primo giocatore del ranking che lo metteva a segno nel quarto gioco del primo parziale e nell’undicesimo del secondo. Hurkacz in quest’ultimo caso ha provato a resistere, annullando ben quattro occasioni primadi arrendersi alla quinta palla break. Poi Djokovic ha chiuso 7-5, mantenendo a zero l’ultimo turno di battuta. In semifinale il serbo sfiderà il vincente del match tra Medvedev e Coric.