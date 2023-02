Atp Dubai 2023: montepremi e prize money con Sonego

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Dubai 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella città emiratina. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, al primo torneo dopo la fantastica trasferta australiana con i successi ad Adelaide e Melbourne. Il serbo è ovviamente il primo favorito del seeding, seguito da Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico ammesso direttamente al tabellone principale è stato Lorenzo Sonego. Tuttavia, dopo le qualificazioni, la dea bendata ha sorriso a Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser.

Il montepremi totale del torneo è di €2.700.000, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 DUBAI 2023

PRIMO TURNO – € 22.240 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 39.459 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 73.916 (90 punti)

SEMIFINALE – € 144.672 (180 punti)

FINALISTA – € 271.460 (300 punti)

VINCITORE – € 504.514 (500 punti)