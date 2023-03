Atp Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 3 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2023 della giornata di venerdì 3 marzo. Negli Emirati è già tempo di semifinali, con Sasha Zverev e Andrey Rublev che scenderanno in campo per aprire il programma alle ore 14:00 italiane. A seguire, ma non prima delle nostre 16:00 sarà invece il turno della seconda semifinale del tabellone di singolare. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 14:00 – (7) Zverev vs (2) Rublev

Non prima delle 16:00 – (1) Djokovic o (5) Hurkacz vs (3) Medvedev o (8) Coric