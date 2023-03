Formazioni ufficiali Juventus U23-Vicenza: finale andata Coppa Italia Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Vicenza, finale di andata di Coppa Italia Serie C. La squadra bianconera si prepara per il primo atto in porgramma giovedì 2 marzo alle ore 20:30. “Giocare contro il Vicenza sarà complicato. Lo sappiamo perchè li abbiamo già affrontati. È una squadra costruita per vincere il campionato, di conseguenza ci aspettiamo una partita complessa sotto tutti i punti di vista”, le sue parole. Di seguito, le scelte di formazione.

Le formazioni ufficiali

Juventus U23 (3-5-1-1): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Iocolano, Sersanti, Besaggio, Iling-Junior; Soulè; Pecorino.

Vicenza (3-4-3): Iacobucci; Ndiaye, Ierardi, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte, Ferrari Begic.