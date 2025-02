Entra sempre più nel vivo il mese di febbraio, con tre appuntamenti imperdibili sul circuito maggiore nella settimana che va dal 17 al 23. Il calendario WTA offre l’ultimo dei tre appuntamenti in Medio Oriente, con il 1000 di Dubai – dove Jasmine Paolini difende il titolo conquistato lo scorso anno – che chiude il cerchio dopo Abu Dhabi e Doha. A livello maschile non si può non partire dal ritorno in campo di Jannik Sinner, che ha ricaricato le pile ed è pronto a fare subito la voce grossa in Qatar insieme a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il tutto senza dimenticare anche chi è andato in Sudamerica, con l’altro 500 di Rio de Janeiro che offre spunti molto interessanti.

A DOHA IL MEGLIO DEL MEGLIO

Se nel corso degli ultimi due decenni il torneo di Dubai era senza alcun dubbio l’evento più atteso di un mese sul circuito ATP senza Grand Slams o Masters 1000, con l’upgrade di Doha – diventato anch’esso un ‘500’ – la storia cambia e non poco. Gli organizzatori in Qatar hanno fatto le cose in grande e quest’anno si sono assicurati sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale, ma soprattutto la presenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che per la prima volta in carriera giocheranno a Doha. Chissà se assisteremo al primo scontro diretto di questo 2025 tra il tennista nativo di Sesto Pusteria e il classe ’03 di Murcia, ma l’hype per la manifestazione qatariota è alto. Anche perché, salvo problemi dell’ultima ora – è pronto a tornare in campo anche Novak Djokovic poco meno di un mese dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro durante la semifinale degli Australian Open contro Zverev.

Ma nella città che è stata sede dei Mondiali di calcio del 2022, non mancano anche altri nomi di spiacco, da Alex De Minaur e Daniil Medvedev, passando per Tsitsipas, Dimitrov, Traper, Rublev e tanti altri. Accesso diretto in tabellone anche per Matteo Berrettini, che punta a mettersi alle spalle qualche sconfitta lottata di troppo. Nelle qualificazioni c’è Luca Nardi, mentre in doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori provano a conquistare il terzo successo stagionale dopo Adelaide e Rotterdam.

Lunedì 17 febbraio – Primo turno

Martedì 18 febbraio – Primo turno

Mercoledì 19 febbraio – Secondo turno

Giovedì 20 febbraio – Quarti di Finale

Venerdì 21 febbraio – Semifinali

Sabato 22 febbraio – Finale

FONSECA SOGNA IL TRIONFO A RIO

Prosegue anche la tourneé sudamericana, con Rio de Janeiro che segue Buenos Aires. Negli ultimi tempi si è parlato molto di un possibile cambio di superficie per questi tornei, che optando per campi veloci potrebbero puntare ad avere un campo partecipanti ancora migliore rispetto a quello attuale. La manifestazione carioca d’altronde quest’anno si può vantare della presenza di Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti, ma resta comunque poco – sulla carta – rispetto a quanto si vedrà a Doha.

Ma la terra rossa sudamericana regala sempre tornei emozionanti, ricchi di patos e chissà che non possa arrivare il trionfo in casa di Joao Fonseca. Il giovane talento di casa sembra pronto. Oltre a Lorenzo Musetti c’è in tabellone anche Luciano Darderi, mentre Fabio Fognini potrebbe fare qui il suo ritorno in campo dopo l’infortunio in Australia che lo ha portato a saltare il primo Slam della stagione e i tornei successivi.

Lunedì 17 febbraio – Primo turno

Martedì 18 febbraio – Primo turno

Mercoledì 19 febbraio – Secondo turno

Giovedì 20 febbraio – Secondo turno

Venerdì 21 febbraio – Quarti di Finale

Sabato 22 febbraio – Semifinali

Domenica 23 febbraio – Finale

PAOLINI, SERVE UNA SVOLTA

Jasmine Paolini torna negli Emirati Arabi e dovrà cercare di invertire la tendenza in questo avvio di 2025 non dei più facili. A Dubai arriva infatti la prima cambiale pesante, figlia del trionfo di dodici mesi fa in finale su Anna Kalinskaya. Bisogna fare punti, ma soprattutto ottenere qualche vittoria importante che possa restituire una buona dose di fiducia alla tennista di Bagni di Lucca. Non semplice, vista l’entry list che presenta – come accaduto a Doha – il meglio che il circuito WTA possa offrire. A maggior ragione con giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka e Coco Gauff che avranno voglia di rifarsi dopo le premature uscite di scena dal torneo in Qatar.

Domenica 16 febbraio – Primo turno

Lunedì 17 febbraio – Primo/Secondo turno

Martedì 18 febbraio – Secondo turno

Mercoledì 19 febbraio – Terzo turno

Giovedì 20 febbraio – Quarti di Finale

Venerdì 21 febbraio – Semifinali

Sabato 22 febbraio – Finale