L’entry list del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2025, in programma dal 17 al 23 febbraio sui campi in terra rossa. Quasi tutti coloro presenti a Buenos Aires nella settimana antecedente a questo torneo, chiaramente si sposteranno poi nella capitale verdeoro per l’appuntamento più importante di questa trasferta sudamericana di febbraio sulla terra battuta. Così, Lorenzo Musetti avrà la possibilità di sfidare un’altra volta Alex Zverev e Holger Rune, la cui presenza di certo impreziosisce l’entry del torneo. Presente anche Luciano Darderi in chiave italiana, mentre tra i primi alternates troviamo sia Fabio Fognini che Francesco Passaro. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro.

ENTRY L IST ATP 500 RIO DE JANEIRO 2025

1 Alexander Zverev 2

2 Holger Rune 13

3 Lorenzo Musetti 15

4 Alejandro Tabilo 26

5 Sebastian Baez 28

6 Francisco Cerundolo 31

7 Nicolas Jarry 36

8 Tomas Martin Etcheverry 38

Pedro Martinez 44

Luciano Darderi 45

Mariano Navone 47

Roberto Carballes Baena 57

Alexandre Muller 58

Jaume Munar 62

Alejandro Davidovich Fokina 66

Yunchaokete Bu 67

Corentin Moutet 69

Facundo Diaz Acosta 73

Alexander Shevchenko 77

Thiago Seyboth Wild 79

Dusan Lajovic 80

Hugo Gaston 81

Damir Dzumhur 82

(WC) Joao Fonseca 112

ALTERNATES

1 Francisco Comesana 85

2 Fabio Fognini 88

3 Sumit Nagal 91

4 Camilo Ugo Carabelli 94

5 Yannick Hanfmann 95

6 Federico Coria 96

7 Francesco Passaro 104

8 Thiago Monteiro 105

9 Aleksandar Kovacevic 109

10 Joao Fonseca 112