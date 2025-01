L’entry list del torneo Atp 500 di Doha 2025, in programma dal 17 al 22 febbraio sui campi veloci della capitale del Qatar. Campo partecipanti che definire di assoluto livello è probabilmente riduttivo per il torneo qatariota, dove Jannik Sinner salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe essere il primo favorito della contesa. Con lui anche altri sei top-10, guidati da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: ci sono Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. In tabellone anche Matteo Berrettini, mentre Lorenzo Sonego deve sperare in qualche forfait per non essere costretto a giocare le qualificazioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Doha.

ENTRY L IST ATP 500 DOHA 2025

1 Jannik Sinner 1

2 Carlos Alcaraz 3

3 Daniil Medvedev 5

4 Novak Djokovic 7

5 Alex de Minaur 8

6 Andrey Rublev 9

7 Grigor Dimitrov 10

8 Stefanos Tsitsipas 12

Ugo Humbert 14

Jack Draper 18

Karen Khachanov 19

Arthur Fils 21

Felix Auger-Aliassime 23

Alexei Popyrin 24

Jordan Thompson 27

Jiri Lehecka 29

Nuno Borges 33

Matteo Berrettini 34

Alexander Bublik 37

Tallon Griekspoor 40

Gael Monfils 41

Jan-Lennard Struff 43

Marin Cilic 21 (PR)

ALTERNATES

1 Zhizhen Zhang 49

2 Juncheng Shang 50

3 Roberto Bautista Agut 53

4 Lorenzo Sonego 55

5 Fabian Marozsan 59

6 Zizou Bergs 60

7 Arthur Rinderknech 61

8 Roman Safiullin 63

9 Benjamin Bonzi 64

10 Yoshihito Nishioka 65