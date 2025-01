L’entry list del torneo Wta 1000 di Dubai 2025, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi veloci all’aperto degli Emirati Arabi Uniti. Si conclude il tris di torneo in Medio Oriente: dopo Abu Dhabi e Doha le migliori giocatrici al mondo fanno tappa a Dubai per il secondo ‘1000’ della stagione e – salvo eventuali forfait – tutte saranno in gara per mettere in cascina punti importanti, oltre a un cospicuo assegno. Jasmine Paolini qui difende il titolo più importante della sua carriera, dato che lo scorso anno trionfò in finale contro Anna Kalinskaya in finale. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Dubai.

ENTRY LIST WTA 1000 DUBAI 2025

1 – Aryna Sabalenka

2 – Iga Swiatek

3 – Coco Gauff

4 – Jasmine Paolini

5 – Qinwen Zheng

6 – Jessica Pegula

7 – Elena Rybakina

8 – Emma Navarro

9 – Barbora Krejcikova

10 – Daria Kasatkina

11 – Danielle Collins

12 – Paula Badosa

13 – Diana Shnaider

14 – Madison Keys

15 – Mirra Andreeva

16 – Anna Kalinskaya

17 – Beatriz Haddad Maia

18 – Marta Kostyuk

19 – Donna Vekic

20 – Karolina Muchova

21 – Liudmila Samsonova

22 – Jelena Ostapenko

23 – Yulia Putintseva

24 – Victoria Azarenka

25 – Katie Boulter

26 – Magdalena Frech

27 – Elina Svitolina

28 – Linda Noskova

29 – Leylah Fernandez

30 – Maria Sakkari

31 – Ekaterina Alexandrova

32 – Anastasia Pavlyuchenkova

33 – Dayana Yastremska

34 – Elise Mertens

35 – Amanda Anisimova

36 – Anastasia Potapova

37 – Xinyu Wang

38 – Marketa Vondrousova

39 – Ons Jabeur

40 – Magda Linette