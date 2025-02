La McLaren ha iniziato ufficialmente il suo cammino verso il Mondiale 2025 di Formula 1. In attesa della presentazione ufficiale della nuova monoposto, in programma martedì 18 febbraio alla O2 di Londra, si è alzato il velo sulla MCL39 che cercherà di difendere il titolo del Mondiale Costruttori vinto nel 2024 dalla scuderia inglese. Il filming day ha permesso a Lando Norris e Oscar Piastri di effettuare i primi giri in pista a Silverstone, sulla monoposto che per l’occasione era in tenuta mimetica anche se sempre con i classici colori nero e papaya. La prossima settimana naturalmente ci sarà anche la rivelazione della vera livrea ufficiale con cui McLaren affronterà la nuova stagione. Intanto sui social ufficiali del team arrivano anche le prime immagini della monoposto scesa in pista in queste ore.

Zak Brown ottimista: “Sappiamo di aver fatto passi in avanti rispetto alla MCL38”

Il CEO Zak Brown commenta così la giornata odierna: “E’ fantastico vedere per la prima volta in pista la nostra MCL39, oggi è una pietra miliare del viaggio che dovrà portarci a lottare per il titolo – spiega – Si tratta del primo culmine del duro lavoro di tutto il team, sicuramente sappiamo che anche gli altri team avranno fatto dei progressi durante l’inverno e su questo siamo realistici. L’anno scorso eravamo tutti molto vicini, ma noi siamo convinti di aver fatto dei passi in avanti rispetto alla MCL38 con cui abbiamo vinto il Mondiale Costruttori. Fino all’Australia però non sapremo il nostro reale valore.” Traspare quindi ottimismo dalle parole di Brown, forte di una McLaren che nel 2024 con Norris ha dato filo da torcere a Verstappen anche per il Mondiale piloti, che manca dalle parti di Woking dal 2008.

Stella: “Sarà anno entusiasmante ma impegnativo”

A parlare è anche il team principal McLaren, Andrea Stella: “Nel 2024 la griglia è stata molto competitiva e ci aspettiamo la stessa cosa anche quest’anno dove partiremo da campioni del mondo. Dobbiamo rimanere concentrati per essere ancora competitivi, ci aspetta un anno entusiasmante ma anche molto impegnativo.” Prime parole anche per Lando Norris, che sicuramente sogna di mettere le mani sul titolo piloti: “Non vediamo l’ora di scendere in pista prima in Bahrain e poi in Australia per la prima gara della stagione. Ci sarà molto da lavorare perchè sarà un Mondiale più competitivo che mai. Vogliamo difendere il titolo Costruttori e lottare per quello Piloti.” Gli fa eco il compagno di squadra Oscar Piastri: “Durante l’inverno ho lavorato molto duramente per essere pronto in vista della prossima stagione. Nel 2024 ho vinto il mio primo Gran Premio e ho assaporato il gusto della vittoria, ora voglio molto di più e so di avere tanti margini di crescita.”