Esordio con vittoria per Carlos Alcaraz nel torneo Atp 500 di Doha 2025. Lo spagnolo, reduce dal successo a Rotterdam di una settimana fa, ha superato nel suo match di primo turno il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco. Partita più combattuta di quanto dica il tabellone, con il veterano vincitore dello US Open 2014 che ha avuto diverse chance di break; la più ghiotta nel secondo set, quando sul 4-3 in suo favore si è procurato tre palle break consecutive, non riuscendo però a capitalizzare. Dopo lo spavento Alcaraz ha ripreso in mano l’incontro chiudendo con il break nel game successivo.

Nelle altre gare di giornata spicca la vittoria di Jiri Lehecka, che si conferma bestia nera di Grigor Dimitrov e lo supera in due set con un doppio 6-4. Prosegue dunque il momento negativo del bulgaro, che dopo un 2024 di altissimo livello sta pagando i problemi fisici in questo inizio di stagione. Avanzano in due se anche Christopher O’Connell e Fabian Marozsan: l’australiano ha superato con un doppio tie break 7-6(7) 7-6(3) il coriaceo libanese Hady Habib, mentre l’ungherese ha avuto la meglio 7-5 6-3 sul tunisino Aziz Dougaz.

Il piatto forte di domani è la sfida tra Berrettini e Djokovic

Domani ci sarà l’esordio per tutte le altre teste di serie del tabellone, ma il match clou è senza dubbio quello tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Dopo un avvio di stagione negativo, il romano classe ’96 torna in campo nel torneo qatariota che gli ha però riservato un sorteggio molto sfortunato. In carriera l’azzurro non ha mai vinto contro Nole, avversario che ha sfidato quattro volte ma sempre in tornei del grande slam o alle Atp Finals: nella serie di partite del 2021 tra Roland Garros, Wimbledon e US Open però, the Hammer è sempre riuscito a rubare un set all’ex numero uno. Chiaramente il Berrettini attuale è molto lontano dai suoi fasti migliori, ma saranno da testare anche le condizioni del serbo dopo il ritiro nella semifinale degli Australian Open contro Sascha Zverev.

Alcaraz invece attende al secondo turno il vincente della sfida tra Zhizhen Zhang e Luca Nardi, in programma domani. Il pesarese è entrato nel tabellone principale del torneo passando dalle qualificazioni, dove è stato brillante nei due successi senza perdere set contro il giapponese Uchijima e il kazako Kukushkin. Ora l’asticella si alza, dal momento che il cinese la scorsa settimana ha battuto Hubert Hurkacz prima di ritirarsi contro Bergs, ma l’azzurro ha vinto l’unico precedente tra i due, disputato lo scorso anno sul cemento di Indian Wells.

Il programma di domani del torneo Atp di Doha

Proseguono le gare di primo turno sul cemento qatariota, con i restanti big che scendono in campo. Apre il programma il numero 2 del seeding Alex de Minaur, mentre a seguire ci sarà Daniil Medvedev e il big match di giornata tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Impegnato anche Luca Nardi e nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Di seguito la programmazione completa di martedì 18 febbraio nel torneo Atp 500 di Doha 2025.

CENTER COURT

Ore 12.30 – Safiullin vs (2) de Minaur

a seguire – Khachanov vs (4) Medvedev

non prima delle 15.30 – (3) Djokovic vs Berrettini

a seguire – (6) Tsitsipas vs (SE) Medjedovic

GRANDSTAND 1

Ore 12.30 – (Q) van de Zandschulp vs (WC) Shelbayh

non prima delle 14.00 – (5) Rublev vs Bublik

a seguire – (Q) Halys vs Auger-Aliassime

GRANDSTAND 2

Ore 12.30 – Zhang (Q) Nardi

a seguire – Bergs vs Bautista Agut

GRANSTAND 3

Ore 12.30 – (LL) Virtanen vs Borges

a seguire – Struff vs Griekspoor

a seguire – (4) Bolelli/Vavassori vs Bopanna/Borges

Il programma di domani del torneo Atp di Rio de Janeiro

Si gioca anche a Rio de Janeiro, dove è arrivato il forfait di Lorenzo Musetti, costretto a saltare l’appuntamento in Brasile a causa della lesione al soleo rimediata a Buenos Aires. Domani ad aprire le danze alle 20:30 sarà la quinta testa di serie Sebastian Baez, pronto a vedersela contro Sumit Nagal. Non prima delle 23:00 sarà invece il turno del numero 2 al mondo Alexander Zverev, che sfiderà Yunchaokete Bu. A seguire il più atteso, Joao Fonseca, fresco di trionfo a Buenos Aires e pronto a contendere il passaggio del turno al francese Alexandre Muller. Sul Quadra 4 occhi puntati su Luciano Darderi che sfiderà il qualificato Hugo Dellien.

QUADRA GUGA KUERTEN

Ore 20:30 – (5) Baez – Nagal

Non prima delle 23:00 – (1) Zverev- Bu

A seguire – (SE) Fonseca – Muller

QUADRA 1

Ore 20:30 – Moutet – (8) Etcheverry

A seguire – (4) Cerundolo – Gaston

QUADRA 2

Ore 20:30 – Lajovic – Dzumhur

A seguire – Navone – Carballes Baena

A seguire – (7) Martinez – (LL) Ugo Carabelli

QUADRA 4

Ore 20:30 – Darderi – (Q) Dellien

A seguire – (Q) Barrios Vera – (LL) Farla