Per Valentino Rossi arriva l’omaggio che commuove: i 46 anni del Dottore sono celebrati in maniera emozionante, che foto

Quarantasei e non li dimostra. Valentino Rossi ha compiuto ieri 46 anni, il suo numero. Grande festa per il dottore che raggiunge gli anni che da sempre rappresentano il suo mondo: VR46, ora lo si può dire realmente e senza timore di essere smentiti.

Il campione di Tavullia ha scelto di festeggiare in famiglia, ma tutto il mondo gli ha reso omaggio, sottolineando la particolarità: 46 anni per chi il numero 46 lo ha portato in alto fin da quando era un ragazzino alle sue prime esperienze in moto. Non lo ha sostituito anche quando poteva usare il numero 1 da campione del mondo: ha sempre mantenuto il suo 46 ed ora che ha raggiunto proprio questi anni non si può che sottolineare la particolarità e ripercorrere la sua carriera.

Una carriera fatta di successi, di qualche caduta, ma sempre pronto a rialzarsi. Il 46 scelto per omaggiare papà Graziano che lo utilizzava quando correva. Il 46 che ieri ha inondato i social: tutti hanno voluto fare gli auguri a Valentino Rossi. Lo ha fatto la MotoGP, ripubblicando la serie in nove puntate che ripercorre la carriera del pilota di Tavullia. Lo hanno fatto colleghi e amici, lo ha fatto anche la ‘sua’ Inter, la squadra per la quale fa il tifo.

Valentino Rossi, l’omaggio dell’Inter con il ‘Fenomeno’

Scelta di classe quella del club nerazzurro che sui social ha voluto omaggiare Valentino Rossi con una foto risalente al 1999, quando il Dottore aveva appena 20 anni ed ha fatto visita ad Appiano Gentile.

Nell’immagine Rossi è al fianco di Ronaldo, il ‘Fenomeno’, allora attaccante dell’Inter: nell’immagine il pilota mostra una maglia nerazzurra, con il numero 9 proprio del campione brasiliano. Oltre alla foto, l’Inter ha anche scritto un messaggio di auguri per i 46 anni compiuti. Un messaggio che ha ricevuto numerosi commenti: oltre 76mila cuoricini per il buon compleanno della società nerazzurra a Rossi, tanti i fan che hanno scelto di unirsi agli auguri.

“Come si fa a commentare una foto del genere – scrive un utente –. Ricordi, nostalgia. Auguri al più grande di sempre… e buona vita a Ronie 9” oppure ancora: “Buon compleanno al più grande di sempre“. Auguri nerazzurri per Valentino che non ha mai nascosto la sua fede interista. Ieri però era il suo giorno ed anche la sua Inter lo ha voluto omaggiare con una foto che ha messo i brividi a tutti gli appassionati.