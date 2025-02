Primo giorno di lavoro con il gruppo al completo per l’Italrugby, che nel pomeriggio di ieri a Roma ha cominciato il raduno in preparazione al match contro la Francia, in programma domenica 23 febbraio (ore 16.00) allo stadio Olimpico e valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2025. In mattinata il gruppo si è diviso in reparti, con sedute di lavoro sul campo e successivamente in palestra. Nel pomeriggio, con gli arrivi di Capuozzo e Bertaccini, l’intera rosa a disposizione dello staff tecnico guidata da Gonzalo Quesada si è spostata sul campo del CPO Giulio Onesti, quartier generale azzurro nella Capitale.

Le parole di Favretto in vista di Italia-Francia

Nella conferenza stampa di oggi era presente la seconda linea del Benetton, Riccardo Favretto: “Nel gruppo c’è un buon umore, frutto anche dei risultati raggiunti da Zebre e Benetton nello scorso fine settimana e della vittoria contro il Galles nella seconda giornata del torneo. Questa energia sarà importante per questi giorni di avvicinamento alla prossima partita“. Il trevigiano classe 2001 ha poi aggiunto: “Rispetto al 2021, quando ho esordito nella gestione di Franco Smith, sono un giocatore diverso. Anche rispetto allo scorso anno ho raggiunto una maggiore maturità. Il ruolo di seconda linea è quello che preferisco, ma sono un giocatore molto duttile che si adatta alle necessità della squadra. È l’aspetto principale per poter contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi“.

Favretto ha poi concluso parlando del prossimo avversario: “La Francia sarà molto agguerrita, indipendentemente da tutto e dalla sconfitta contro l’Inghilterra. Sappiamo che è una squadra in continua evoluzione e che sa sempre mettere in difficoltà gli avversari. La disciplina avrà un ruolo chiave e dovremo essere bravi a cogliere le occasioni così come è avvenuto lo scorso anno. Vogliamo mostrare di essere una squadra matura“.

Rugby: i convocati dell’Italia per la sfida alla Francia

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 61 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 49 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 2 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 11 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 30 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 30 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 49 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 61 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 45 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 60 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 11 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 29 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 15 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 15 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 83 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 44 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 43 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 25 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 25 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 2 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 13 caps)

Invitati

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rovigo, esordiente)

Out per infortunio

Monty IOANE (Lione, 37 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)