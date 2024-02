Atp Cordoba 2024: Darderi rimonta e batte Barrios Vera in tre set, è al secondo turno

La terra rossa di Cordoba porta bene a Luciano Darderi, che dopo la prima e, fino a qualche minuto fa, unica vittoria a livello Atp ottenuta l’anno scorso, serve il bis in questa edizione. Il nativo di Villa Gesell infatti ha sconfitto in rimonta il cileno Tomas Barrios Vera con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 53 minuti di gioco. Dopo un primo set in cui il servizio l’ha fatta da padrone e il suo avversario ha sfruttato l’unica chance, Darderi ha alzato notevolmente il livello del suo gioco. Il break in apertura di secondo set ha subito messo il parziale in discesa per l’italo argentino, bravo a non concedere mai chance a Barrios Vera.

Anche nel terzo set è un break in apertura a stravolgere subito l’equilibrio, con l’azzurro che ne ha approfittato subito per allungare nel punteggio. Il secondo break nel settimo gioco ha poi consolidato il successo di Darderi, bravo a chiudere 6-2 e portarsi a casa il match. Terza vittoria in fila dunque per il classe 2002, che in precedenza aveva superato brillantemente le qualificazioni, e ora affronterà nel secondo turno del torneo l’austriaco Sebastian Ofner, numero 4 del seeding.