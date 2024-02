Pugilato: Usyk si è perso la nascita del figlio per allenarsi per il match contro Fury

Parlando con BBC Sport, Usyk ha poi aggiunto che aveva appena terminato una sessione di sparring quando gli è stato detto dalla sua squadra dell’infortunio di Fury. “Ho semplicemente sorriso – ha affermato l’ucraino -, e ho detto ‘ok, finirò il mio allenamento e farò il mio lavoro allungando la schiena’“. Nel caso in cui Fury non dovesse recuperare per il 18 maggio, il britannico Anthony Joshua o Filip Hrgovic prenderanno il suo posto. Ma per Usyk non ha importanza chi ci sarà nell’angolo opposto: “Non ci penso. Che ci sia o meno Tyson, per me adesso non ha importanza. Voglio solo una combattere“.