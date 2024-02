Balotelli: “La Salernitana mi ha contattato, ci sarei andato”

Mario Balotelli ha rivelato a TvPlay una clamorosa indiscrezione, che si sarebbe potuta concretizzare nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante dell’Adana Demirsposr infatti ha avuto dei contatti con la Salernitana per un suo ritorno in Serie A: “L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola. Per quanto riguarda il mio ritorno in campo venerdì torno a giocare“.