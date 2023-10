Atp Basilea 2023, Rune e Hurkacz in semifinale soffrendo. Humbert elimina Stricker

Grandissimo equilibrio nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Basilea 2023, che ha visto tutti i match di quest’oggi concludersi al terzo set. In palio anche punti pesantissimi nella corsa verso le Atp Finals in programma a Torino tra poche settimane. Chi spera ancora è Hubert Hurkacz, che ha rimontato l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 in due ore e 22 minuti di gioco. Grande reazione del polacco, che non ha sfruttato quattro set point nel primo set prima di perdere il tiebreak. Nel secondo set decisivo un break in apertura, poi nel terzo e decisivo parziale il brivido per le palle break annullate al potente olandese prima del break decisivo. In semifinale Hurkacz se la vedrà con il francese Ugo Humbert, che ha spento i sogni di gloria della wild card locale Dominic Stricker con il punteggio di 6-4 2-6 6-2.

Semifinale centrata e punti pesanti nella corsa verso Torino anche per Holger Rune, numero uno del seeding di Basilea. Il danese ha dovuto sudare ben più del previsto contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, battuto con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(6) dopo oltre due ore e 40 minuti di battaglia. Dopo un primo set dominato, Rune ha visto incredibilmente complicarsi la partita anche per i meriti dell’avversario che ha saputo forzare il terzo set. Qui Rune prima ha dovuto annullare una palla break, poi non ne ha sfruttate quattro. Inevitabile quindi l’epilogo al tiebreak decisivo, dove si è giocato tutto sul filo di lana. Il danese va avanti 4-1 ma Etcheverry riesce a risalire fino al 6-6, salvo poi cedere nel momento topico.

Per Rune adesso arriva la sfida a Felix Auger-Aliassime, che prosegue la sua ripresa dopo mesi molto complicati. Il talentuoso canadese ha dovuto però sudare contro il qualificato russo Alexander Shevchenko, battuto alla fine con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 in due ore e 36 minuti di gioco. La partita si è decisa in due tiebreak nettamente vinti da Aliassime, che però nel terzo set ha dovuto anche annullare un match point sul 5-4 in favore di Shevchenko. Il russo ha evidentemente sentito la pressione nei momenti topici, perdendo il servizio e poi il tiebreak con un eloquente 7-1.