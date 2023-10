Boxe: Magnesi batte Theran ai punti e difende la cintura Mondiale WBC Silver dei superpiuma

Michael Magnesi ha battuto ai punti con verdetto unanime il colombiano Nike Theran a Roma, difendendo così la cintura Mondiale WBC Silver dei pesi superpiuma -59 kg. Il pugile azzurro ha avuto vita facile al PalaFederbocce, conquistando un successo mai in discussione davanti al pubblico in festa. Il boxeur italiano ha dovuto fronteggiare un pugile abbastanza scorretto per quanto forte, che ha legato più del dovuto ed è anche stato richiamato dall’arbitro per una serie di irregolarità. Soltanto nelle ultime tre riprese il sudamericano ha provato a far vedere i suoi colpi, ma era troppo tardi per rimontare nei cartellini dei giudici.

In questo modo, Magnesi ha confermato lo scettro ottenuto sette mesi fa a Valmontone contro Gimenez. Lone Wolf, 23 vittorie e 1 sconfitta, quella pesante contro Cacace un anno fa, punta da tempo ormai all’ingresso nel circuito americano.