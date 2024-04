Atp Barcellona 2024: rientro ok per Nadal, Cobolli steso in due set

Rafa Nadal vince e convince nel suo ritorno in campo dopo tre mesi nell’Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo ha superato con un netto 6-2 6-3 Flavio Cobolli in un’ora e 24 minuti di gioco, e avanza così al secondo turno. Per l’ex numero 1 al mondo ora ci sarà l’ostacolo Alex de Minaur, reduce dai quarti di finale a Montecarlo, dove è stato eliminato da Djokovic. Buon rientro per il 22 volte campione slam, che ha fatto vedere sprazzi di buon tennis, beneficiando anche una prova piuttosto opaca dall’altra parte del tennista azzurro, autori di troppi errori gratuiti.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio contratto per lo spagnolo dopo tanto tempo lontano dal campo, ma dopo aver concesso i primi due punti al suo avversario, si ritrova tiene il primo complicato game al servizio, sfruttando anche qualche errore banale dell’italiano. Cobolli si riscatta nel game al servizio, che tiene con facilità, ma non riesce ad essere incisivo in risposta. Nadal prima tiene il servizio e poi fa vedere alcuni lampi di classe che gli consentono di trovare il primo break dell’incontro. Da qui in poi sarà in discesa il match per il padrone di casa, che amministra il vantaggio concedendo le briciole al tennista romano. Cobolli salva brillantemente quattro palle break nel sesto game, ma in quello successivo capitola e cede il primo set a Nadal con il punteggio di 6-2.

Nel secondo set parte più aggressivo il tennista romano, che si prende subito una palla break. Il 22 volte campione slam però la annulla con una gran smorzata e tiene il servizio, per poi trovare a sua volta il break nel game successivo per il 2-0. Qui però arriva il primo momento di smarrimento nel match di Nadal, che sbaglia con il rovescio e consente il contro break a Cobolli. L’euforia per il classe 2002 dura però poco, perché si riprende subito il break e poi allunga sul 4-1. L’azzurro si regala qualche bel vincente negli ultimi game, ma Nadal chiude con facilità 6-3 e archivia la pratica.