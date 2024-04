LIVE – Nadal-Cobolli, primo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nadal-Cobolli, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). L’ex numero uno del mondo, entrato in gara grazie al ranking protetto, non disputa un incontro ufficiale da inizio gennaio, quando si arrese in tre set sul veloce di Brisbane contro l’australiano Jordan Thompson. Con il giovane romano non ci sono precedenti. Secondo le quote dei bookmakers a partire largamente con i favori del pronostico sarà il campionissimo spagnolo, che da queste parti può vantare la bellezza di dodici titoli.

Nonostante sia sceso oltre la posizione numero seicento in classifica, infatti, su questa superficie rappresenta ancora un osso durissimo per tutti, con Cobolli che dovrà mettere in scena la sua migliore versione per cercare di proseguire il proprio percorso. In palio per il vincitore c’è un secondo turno decisamente complicato contro l’australiano Alex De Minaur, quarta forza del tabellone iberico. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sulla Pista Rafa Nadal, con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

