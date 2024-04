LIVE – Arnaldi-Baez, secondo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Baez, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). Il sanremese ha giocato soltanto un’ora nel suo debutto. Il francese Arthur Cazaux, infatti, si è ritirato nelle battute finali del primo set per via di una brutta storta alla caviglia. Ora sulla sua strada c’è il piccolo argentino, ottava forza del tabellone e beneficiario di un bye all’esordio. Il numero diciannove del mondo è un autentico specialista della superficie e quest’anno è stato capace di aggiudicarsi il titolo sia a Rio de Janeiro sia a Santiago.

Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Arnaldi che partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale contro uno tra l’altro giocatore albiceleste Marco Trungelliti, proveniente dalle qualificazioni, oppure il bombardiere cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero nove. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno (al termine del match di doppio Haase/S. Tsitsipas vs Arevalo/Pavic).

