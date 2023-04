Atp Barcellona 2023, Musetti ha vita facile con Kubler: 6-3 6-1 e ottavi di finale conquistati

Lorenzo Musetti domina l’australiano Jason Kubler e conquista gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-1 al termine di una partita che sarebbe potuta terminare anche con uno score più pesante, dato che il classe ’02 carrarino si è trovato avanti anche 5-0 nel primo set, prima di un mini blackout che gli è costato tre games. In ogni caso, una prova solida e convincente per l’allievo di Simone Tartarini, che domani si troverà di fronte un ostacolo ben più ostico in Cameron Norrie. L’obiettivo e la speranza di tanti appassionati, è quello di avere un nuovo derby con Sinner nei quarti di finale.

LA PARTITA – Musetti si dimostra in pieno controllo del match sin dai primi punti, comandando il gioco e vincendo i primi cinque games. Qui arriva un black-out di circa un quarto d’ora da parte dell’azzurro, che diventa più rigido e inizia a commettere anche i primi errori. Kubler mette a segno tre giochi consecutivi, ma per fortuna Lorenzo sul 5-3 riesce a chiudere senza troppi patemi, aggiudicandosi la frazione.

Il secondo set si sviluppa in maniera più o meno simile, con Musetti subito a fare la voce grossa e in grado di aggiudicarsi i primi quattro giochi. Sul 4-0 il toscano ha anche una chance di un ulteriore break che l’avrebbe portato a servire per il match e per il bagel, ma l’australiano rimonta con tre punti consecutivi e lo evita.

Eliminato invece l’altro tennista italiano in campo nel tardo pomeriggio in Catalogna. Matteo Arnaldi è stato infatti sconfitto in due set da Dan Evans, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 6-3 dopo 1h48′. Vittoria meritata da parte del tennista britannico, che ha fatto valere la sua esperienza ed è stato più cinico nei momenti chiave. Non mancano invece i rimpianti per l’azzurro, favorito alla vigilia, che ha sprecato tutte e 10 le palle break avute a disposizione. Al prossimo turno, Evans sfiderà Karen Khachanov.