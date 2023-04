LIVE – Musetti-Kubler, secondo turno Atp Barcellona 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Kubler, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 (terra battuta). Il carrarino è reduce dal quarto di finale ottenuto al Masters 1000 di Montecarlo dove, tra gli altri, è stato capace di sconfiggere anche il numero uno del mondo Novak Djokovic. In terra iberica ha ricevuto un bye all’esordio in qualità di testa di serie numero nove. Davanti a lui trova l’ostico australiano. Quest’ultimo al primo turno ha battuto in maniera piuttosto agevole la wild card locale Daniel Rincon. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare.

Musetti partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, al numero 66 del ranking mondiale, temibile sulle superfici veloci ma molto a suo agio anche sul rosso. In palio per l’azzurro c’è un ottavo di finale alla portata contro uno tra il britannico Cameron Norrie oppure il qualificato sovietico Pavel Kotov. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Kubler pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sulla Pista Rafa Nadal. Prima di loro il confronto tra l’argentino Pedro Cachin e il greco Stefanos Tsitsipas, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 16:00.

