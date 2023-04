Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 20 aprile con Sinner e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovdì 20 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023. Jannik Sinner apre il menù del giorno sfidando il nipponico Nishioka alle ore 11:00 sul campo principale intitolato a Rafa Nadal. Poi l’intrigante sfida tra Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. Nel pomeriggio tocca al numero uno del torneo Carlos Alcaraz ed in chiusura alla testa di serie numero tre Carlos Alcaraz. Protagonista anche Lorenzo Musetti, che sfiderà Cameron Norrie come terzo incontro dalle 11:00 sul campo ‘Andres Gimeno’

PISTA RAFA NADAL

Ore 11:00 – (16) Nishioka vs (4) Sinner

a seguire – (14) Shapovalov vs (2) Tsitsipas

Ore 16:00 – (1) Alcaraz vs (13) Bautista Agut

a seguire – (3) Ruud vs (15) Cerundolo

PISTA ANDRES GIMENO

Ore 11:00 – (8) De Minaur vs (11) Dimitrov

a seguire – (10) Davidovich Fokina vs Ruusuvuori

a seguire -(7) Norrie vs Musetti

a seguire – Evans vs (6) Khachanov