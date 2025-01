Il tabellone principale e gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Auckland 2025, torneo in programma sul cemento dal 6 all’11 gennaio. Ben Shelton è la prima testa di serie in Nuova Zelanda, mentre la seconda risponde al nome di Alejandro Tabilo, campione in carica. Esentati dal primo turno anche gli argentini Sebastian Baez e Francisco Cerundolo. Sono invece tre gli italiani ai nastri di partenza dell’evento: Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, a caccia di un risultato importante alla vigilia dell’Australian Open. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.

TABELLONE ATP 250 AUCKLAND 2025

PRIMO TURNO

(1) Shelton bye

(SE) Muller vs Mensik

Navone vs (SE) Opelka

Darderi vs (7) Borges

(4) Cerundolo bye

Carballes Baena vs (WC) Pouille

Struff vs (WC) Becroft

Q vs (6) Cobolli

(5) Mpetshi Perricard vs Bu

Martinez vs Monfils

Norrie vs Q

(3) Baez bye

(8) Michelsen vs Q

(WC) Diallo vs Sonego

Q vs Marozsan

(2) Tabilo bye

PROGRAMMAZIONE ATP AUCKLAND 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERLO IN TV

La diretta televisiva del torneo di Auckland è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante il torneo, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 7.295

SECONDO TURNO – $ 11.935

QUARTI DI FINALE – $ 20.555

SEMIFINALE – $ 35.480

FINALISTA – $ 60.350

VINCITORE – $ 103.455

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti