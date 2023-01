Atp Adelaide 1 2023, subito due sorprese all’esordio: fuori Auger-Aliassime e Rune

Subito un paio di eliminazioni decisamente importanti nell’Atp 250 di Adelaide 2023, che è partito ieri con gli incontri del tabellone principale. Fuori all’esordio la testa di serie numero due Felix Auger-Aliassime, sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6(5) dal qualificato di casa Alexey Popyrin. L’australiano di passaporto aveva già vinto due partite tutt’altro che semplici nel draw cadetto contro Zhang e Yibing Wu, e quest’oggi si è confermato mettendo a segno un gran successo che potrebbe dargli un po’ di fiducia dopo un 2022 piuttosto negativo.

Nello stesso quarto di tabellone saluta la compagnia anche Holger Rune, come il sopracitato canadese un altro dei protagonisti dell’ultima fase della passata stagione. Il giovane danese dopo aver vinto il primo set per 6-2 si è fatto rimontare da Yoshihito Nishioka, cedendo i restanti due parziali con un duplice 6-4. Nella parte bassa del tabellone restano quindi in corsa due sole teste di serie, ovvero Andrey Rublev e Jannik Sinner, che devono ancora fare il loro esordio.

Prestazione più che convincente per Jack Draper, uno dei talenti da tenere d’occhio ad alti livelli in questa prima fase di stagione. Il britannico ha concesso le briciole al coreano Kwon, imponendosi 6-2 6-1 in un match che sulla carta poteva non sembrare così banale. Vince anche Kecmanovic, 6-4 6-4 su O’Connell, mentre Quentin Halys ha sconfitto 6-3 6-4 l’altro australiano Jordan Thompson. Infine Safiullin si impone 6-4 6-2 su Mikael Ymer.