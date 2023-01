Lecce, Maleh è in città per le visite mediche

Ci siamo, Youssef Maleh si appresta a divenire un nuovo calciatore del Lecce. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è arrivato questa mattina in Salento, dove nel pomeriggio sosterrà le visite mediche. Poi la firma del contratto e il classe ’98 diventerà ufficialmente un membro della rosa allenata da Marco Baroni. Arriva in prestito con un obbligo condizionato di riscatto in caso di salvezza della compagine pugliese.

🛬 Youssef #Maleh è appena arrivato nel Salento! Benvenuto a Lecce ☀️❤️ 🏃Nel primo pomeriggio le visite mediche. pic.twitter.com/V2iQCD9lQP — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 2, 2023