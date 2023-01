Atp Adelaide 1 2023, Djokovic in controllo su Medvedev: in finale sfiderà Korda

Va a Novak Djokovic il big match di semifinale andato in scena all’Atp 250 di Adelaide 2023, dove il serbo ha sconfitto 6-3 6-4 Daniil Medvedev. Consueta partita che rasenta la perfezione da parte del campione di Belgrado, con il russo che di fatto non è riuscito mai a rendersi pericoloso. L’impressione che il 35enne ha sempre dato nel corso del match è di una costante superiorità, di un match che poteva gestire a suo piacimento. Nel primo set il break decisivo arriva nel quarto game, per il 6-3 senza concedere alcuna chance all’avversario.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Anche una pericolosa scivolata per Djokovic, che zoppica un po’, chiede un medical time-out, ma poi prosegue la sfida senza alcun problema. La testimonianza l’abbiamo nel secondo parziale, in cui ancora una volta è lui il primo ad allungare, con un break realizzato nell’ottavo gioco. Questa volta gestire il vantaggio risulta essere più complicato, con Medvedev che si procura due palle break nel game successivo, ma Djokovic le annulla entrambe e poi chiude 6-4. Si tratta del quarto successo consecutivo di “Nole” ai danni del russo dopo l’indimenticata sconfitta in finale agli Us Open. In finale per Djokovic ci sarà Sebastian Korda, che dopo un primo set lottato e vinto al tie-break ha usufruito del ritiro ad inizio seconda frazione di Yoshihito Nishioka.