Sci alpino, gigante femminile Kranjska Gora 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Occhi anche su Federica Brignone, in ripresa dopo un inizio di stagione difficile. Appuntamento con la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle ore 12.30.

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.