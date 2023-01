Sci di fondo, mass start femminile 15 km Tour de Ski 2023: trionfa la tedesca Hennig, due azzurre tra le prime 20

Nella sesta tappa del Tour de Ski 2022/2023, Katharina Hennig conquista la 15 km mass start a tecnica classica femminile, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. In Val di Fiemme, la tedesca s’impone con il tempo di 44:26.7 e regala alla Germania una vittoria che mancava da 14 anni. Precedute la svedese Frida Karlsson e la finlandese Kerttu Niskanen, mentre completano la Top 5 Brennan (Usa) e Stadlober (Austria). Per quanto riguarda le azzurre, Anna Comarella e Caterina Ganz concludono in Top 20, rispettivamente 17^ e 18^ entrambe a 56″ dalla vetta. Più indietro Martina Di Centa, 29^ a 1’31” e Cristina Pittin, 34^ a 3’20”.