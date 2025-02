Fuori un italiano, dentro un altro: cambia il tabellone dell’Atp 500 di Acapulco, dopo il forfait di Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, infatti, non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto al ritiro prima dei quarti di finale di Buenos Aires e poi alla rinuncia alla partecipazione al 500 di Rio de Janeiro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Musetti tramite un post sui social. “Sfortunatamente devo rinunciare ad Acapulco – il suo messaggio -. Speravo di tornare ed essere in grado di giocare, ma ho bisogno di più tempo”.

Una rinuncia importante, dato che Lorenzo era il numero 6 del seeding. Per effetto di ciò è stato modificato il tabellone. Infatti, al posto dell’italiano è stato “spostato” Denis Shapovalov, numero 9 del tabellone. Inoltre, lo slot lasciato libero da Musetti è stato prontamente occupato da un altro italiano, Mattia Bellucci, che poche ore prima aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni.

Atp Acapulco, Bellucci sconfitto nelle qualificazioni ma accede al main draw

Il tennista di Busto Arsizio, infatti, aveva perso in maniera netta contro Gabriel Diallo, mancando l’accesso al main draw. Uno stop arrivato con un perentorio 6-1 6-0 in poco più di un’ora di gioco, interrompendo un periodo positivo per l’azzurro. In particolare, Bellucci non è mai riuscito a prendere il ritmo al servizio, concedendo tre doppi falli in tutta la partita ma soprattutto tenendo percentuali molto basse di prime (53%) e ancora più scadenti per quanto riguarda i punti vinti di seconda (25%). A ciò si è aggiunta una giornata storta anche in risposta, con appena il 9% di punti vinti in risposta alla prima e il 31% in risposta alla seconda.

Numeri che riassumono bene la partita che ha visto il canadese trovare subito il break nel secondo game del primo set, scappando poi sul 3-0. Dopo essersi visto annullare due palle break nel quarto gioco, un ulteriore break è arrivato nel sesto, chiudendo il parziale. Bellucci prova a lottare con il carattere, lì dove le giocate non riescono, ma nel secondo set non riesce mai a tenere il turno di battuta. Una timida reazione in risposta arriva nel quarto game, prolungato ai vantaggi ma senza guadagnare palle break.

Adesso, però, Bellucci dovrà resettare mentalmente cercando di sfruttare questa seconda possibilità. Mattia debutterà contro un avversario di livello come Alejandro Davidovich Fokina, reduce dalla finale persa a Delray Beach. Un incontro inedito, ma l’azzurro proverà a ripetere quanto di buono visto a Rotterdam, cercando di mettersi alle spalle questo stop contro Diallo.

Atp Dubai, sorride Nardi: nel main draw al posto di Draper

Una sorte identica a quella di Bellucci è toccata a Luca Nardi, che a sua volta aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni. Stavolta si parla del torneo 500 di Dubai, che aveva visto il pesarese perdere dopo una lotta serrata contro Marton Fucsovics. La rinuncia della testa di serie numero 2 Jack Draper, però, rimette in gioco Nardi, che accede al main draw come lucky loser. Ironia della sorte, l’azzurro debutterà proprio contro Fucsovic, in quella che Luca spera si trasformi in una rivincita immediata.

WTA Indian Wells, dietrofront Venus Williams: non sarà wild card in California

Intanto, poche ore fa è arrivato un altro annuncio che riguarda un’altra assenza importante. Stavolta passiamo al tennis femminile, che ha già iniziato la stagione dei 1000 con quello di Dubai. A marzo, quindi a partire dalla prossima settimana, ci si sposta negli States, con i tornei di Indian Wells e Miami. Una doppietta come ogni anno molto attesa, anche con grande attenzione nei confronti delle wild card. In particolare, pochi giorni fa gli organizzatori del torneo californiano avevano annunciato la presenza di Venus Williams, proprio come wild card.

Ebbene, a distanza di nemmeno una settimana è arrivato il dietrofront dell’organizzazione, con un messaggio del direttore Tommy Haas: “Il nostro team è stato informato del fatto che Venus non ha accettato la wild card per quest’anno. Le auguriamo il meglio e speriamo di vederla di nuovo a Indian Wells in futuro”. Le ultime apparizioni della maggiore delle sorelle Williams, che a giugno compirà 45 anni, risalgono allo scorso anno proprio nei tornei di Indian Wells e Miami, dove uscì di scena al primo turno, rispettivamente contro Nao Hibino e Diana Shnaider.