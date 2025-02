Ecco il tabellone dell’Atp di Dubai 2025, con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo che si terrà tra il 24 febbraio e il 1° marzo. Sono due gli italiani nel tabellone di un torneo che si preannuncia di altissimo livello. In gara Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, che sono stati tutt’altro che fortunati nel sorteggio. Il torinese, infatti, inizierà la propria avventura contro Stefanos Tsitsipas, numero quattro del tabellone, mentre il romano proverà a confermare la crescita delle ultime settimane a partire dall’incontro con Gael Monfils. Successivamente, l’ipotetico secondo turno potrebbe mettere di fronte Berrettini e Grigor Dimitrov, mentre Sonego incrocerebbe uno tra Daniel Evans e Karen Khachanov. Tutto questo per arrivare a un ipotetico quarto di finale con il derby tra i due azzurri.

Nella stessa parte di tabellone, ecco il numero uno del seeding, Daniil Medvedev, che negli Emirati Arabi Uniti ha vinto nel 2023, e il numero cinque Ugo Humbert, campione in carica a Dubai. Insomma, la parte alta del tabellone regala diversi spunti di interesse ed è davvero di altissimo livello. Di contro, nella parte basse ecco il numero due Alex de Minaur, che sfiderà inizialmente Marin Cilic, in gara con il ranking protetto. Andrey Rublev (numero tre) e Jack Draper (numero sette), invece, debutteranno contro due qualificati.

Tabellone Atp Dubai 2025

(1) Medvedev vs Struff

Mpetshi Perricard vs Z. Zhang

Q vs Griekspoor

Lehecka vs (5) Humbert

(4) Tsitsipas vs Sonego

(WC) Evans vs Khachanov

Monfils vs Berrettini

Q vs (6) Dimitrov

(7) Draper vs Q

(WC) Dougaz vs Bergs

Marozsan vs Bautista Agut

Q vs (3) Rublev

(8) Fils vs Borges

Bublik vs Auger-Aliassime

Popyrin vs (WC) Habib

(PR) Cilic vs (2) de Minaur

Dove seguire l’Atp 500 di Dubai

La diretta televisiva del torneo Atp 500 di Dubai 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.