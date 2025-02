Quando giunse a Torino di certo non ci aspettava un esito di questo tipo: Dusan Vlahovic è ormai diventato una zavorra per la dirigenza bianconera.

L’arrivo di Thiago Motta in bianconero non ha giovato alla carriera di Vlahovic, questo ormai è assodato. Il serbo sta vivendo la sua peggiore stagione alla Cortinassa, non tanto per le statistiche realizzative che di fatto sono le medesime raggiunte nel suo primo anno, ma più per dissidi interni relativi a una incompatibilità ambientale ormai evidente. In un’intervista con la sua nazionale Vlahovic aveva criticato l’operato di Thiago Motta, definendolo velatamente responsabile del suo rendimento sotto le aspettative. Da lì tutto è cambiato.

Qualche gol lo ha messo a segno, per carità, ma il suo carattere forse ancora immaturo lo ha portato anche a scontrarsi a più riprese con la tifoseria torinese. Poi il mercato invernale non lo ha certo aiutato ad emergere, anzi l’arrivo di Kolo Muani lo ha spesso relegato in panchina o a giocare pochi scampoli di partita. Ormai siamo di fronte alla situazione in cui per la Juventus Vlahovic è diventato un peso e per il calciatore la Cortinassa non è più l’ambiente ideale per esplodere definitivamente. La soluzione quindi è solo una: trovare fortuna altrove.

L’Arsenal scarica Isak, Vlahovic nel mirino

La matematica non è un’opinione, alla Juventus serve una cifra tra i 30 e i 40 milioni per vendere Vlahovic senza cadere in minusvalenza. Pagato circa 80 milioni dalla Fiorentina, il serbo si è rivelato a tutti gli effetti un flop di mercato e l’arrivo di Kolo Muani ha solo accentuato questo aspetto. Per l’ex Fiorentina la fila delle pretendenti è andata riducendosi col tempo, anche a causa del suo scarso impiego e delle sue prestazioni poco convincenti, poi c’è da considerare anche l’ingaggio non propriamente basso.

I dodici milioni annui che Vlahovic percepisce dalla Juve non sono uno scoglio da poco, tuttavia Arteta sembra intenzionato a portare il serbo alla sua corte. La priorità per i Gunners rimane Isak, ma il Newcastle sta facendo muro con richieste spropostitate e fuori portata per i londinesi. L’Arsenal potrebbe quindi affondare il colpo e giocare anche sul fatto che il contratto dell’attaccante andrà a scadenza nel 2026, portando i bianconeri a una scelta obbligata per non perdere quel poco che potrebbe racimolare dalla sua vendita. Stando a quanto riportato da Tbr Football, la dirigenza dell’Arsenal potrebbe presentare un’offerta di circa 40 milioni nelle prossime settimane.