Mattia Bellucci al secondo turno dell’Atp 250 di Marrakech (Marocco). Il tennista azzurro interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive al primo turno (Atp 500 Acapulco, qualificazioni Masters 1000 Indian Wells, Challenger 175 Cap Cana, Masters 1000 Miami) e batte con un doppio 6-4 Pavel Kotov. Partita che nascondeva non poche insidie per Bellucci, che dall’altra parte della rete aveva il semifinalista della scorsa edizioni. Nonostante il bisogno di confermare, o quantomeno avvicinare, il risultato del 2024 da parte del russo, buona prova da parte del classe 2001 di Busto Arsizio. Match condotto dall’inizio alla fine e ritorno meritato al successo dopo quasi due mesi. Dopo l’exploit nell’Atp 500 di Rotterdam, dove arrivarono le vittorie stellari su Medvedev e Tsitsipas, erano arrivate solo sconfitte per il tennista lombardo, che al secondo turno se la vedrà con un qualificato che uscirà dalla sfida tra Federico Coria e Pierre Hugues Herbert.

Nardi subito ko a Bucarest

Non riesce a sbloccarsi invece Luca Nardi, che all’esordio stagionale sulla terra rossa nel torneo Atp 250 di Bucarest 2025 è incappato in una netta sconfitta contro Marton Fucsovics. L’ungherese si è imposto con il netto punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e sette minuti di gioco. Non è sufficiente dunque il cambio di superficie per il pesarese, alla quinta sconfitta consecutiva dopo i problemi avuti sul cemento negli Stati Uniti tra Indian Wells, Phoenix e Miami. Troppo falloso l’azzurro, che ha commesso ben 29 errori non forzati, spianando di fatto la strada al suo avversario. Fucsovic se la vedrà ora al secondo turno contro l’argentino Mariano Navone. L’avvio di gara sembrava promettere bene per Nardi, che nel quarto game ha confezionato due palle break, salvo poi sciupare la seconda sbagliando col rovescio. Fucsovics è salito di livello con l’avanzare della partita, fino a trovare il break che ha spezzato l’equilibrio del primo parziale nel settimo gioco. Da qui in poi di fatto il classe 2003 si è spento completamente, portando a casa un solo game nel resto della partita. Il break a zero che consegna all’ungherese il primo set per 6-3 era la prima avvisaglia, poi nel secondo set è un dominio totale dell’ex numero 31 Atp (ora 90), il quale piazza piuttosto facilmente due break e chiude con un rapido 6-1.

Il programma di domani nell’Atp di Bucarest

In Romania è tempo di ottavi di finale, che cominceranno il 2 aprile. Ad aprire la giornata sul campo centrale sarà la sfida tra il veterano Richard Gasquet, in uno degli ultimi balli della carriera contro l’azzurro Flavio Cobolli, numero tre del seeding e in cerca del riscatto sulla terra dopo un inizio di stagione avaro di risultati. A seguire scenderanno in campo anche altre teste di serie come il numero uno Sebastian Baez e il numero otto Camilo Ugo Carabelli. Di seguito il programma completo per la giornata di mercoledì 2 aprile nell’Atp di Bucarest 2025.

CENTRAL COURT

Non prima delle 11.30 – (WC) Gasquet vs (3) Cobolli

a seguire – Comesana vs (5) Bautista Agut

non prima delle 16.00 – (1) Baez vs Diallo

COURT 1

Ore 10.00 – (8) Ugo Carabelli vs Misolic