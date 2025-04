Novara vince la Cev Cup 2024/2025. Le ragazze di Lorenzo Bernardi confermano il successo dell’andata (3-1) e battono anche nel ritorno l’Alba Blaj conquistando la prima Cev della sua storia. 30-28 25-17 28-26 il punteggio in favore delle piemontesi, che chiudono i conti per la coppa già nel secondo set e mettono la ciliegina sulla torta vincendo il terzo set con le seconde linee in campo. È la 17ª volta che l’Italia porta una sua squadra a sollevare la Cev Cup ed è la terza edizione nelle ultime quattro con il tricolore in festa (Milano 2021/22, Modena 2022/23, Novara 2024/25). Trofeo numero 54 in carriera per Bernardi che, dopo cinque Cev vinte da giocatore, si prende anche la prima da allenatore.

Novara tornerà in campo nel weekend (6 aprile ore 15.20) per gara-3 delle semifinali Scudetto di Serie A1. Sarà sfida in casa di Conegliano, chiamata a reagire dopo il ko di settimana scorsa che ha messo fine alla striscia di 50 partite di imbattibilità.

La cronaca

Primo set estremamente combattuto. L’Alba Blaj parte meglio e va avanti prima sul 5-3 e poi sul 9-7. Novara entra in partita con qualche minuto di ritardo, ma pareggia i conti sul 9-9 e mette la freccia sull’11-10. Si lotta punto a punti con la formazioni di Bernardi sempre sopra di un punto e sempre ripresa dalle rumene. L’Alba annulla un set point sul 24-23 e porta il parziale ai vantaggi. Dopo sei palle set non sfruttate, Novara piega la resistenza della padrone di casa e chiude 30-28. Alba Blaj con le spalle al muro e costretta a reagire nel secondo set. La compagine rumena prova il tutto per tutto e riesce ad andare avanti anche nel secondo parziale (5-3 e 10-8), ma Novara non cede di testa e pareggia sul 12-12. Le energie dell’Alba iniziano a scarseggiare e le piemontesi piazzano un parziale di 5-0 sul 15-15 avvicinandosi sempre di più alla coppa. Novara dà la spallata finale, chiude 25-17 e mette in cassaforte la Cev Cup. Seconde linee in campo nel terzo set e l’Alba Blaj ne approfitta per allungare prima sul 10-6 e poi sul 14-11. Bernardi chiama timeout e Novara rientra bene in campo trovando il primo vantaggio sul 16-15. Parziale di 5-1 all’apparenza definitivo con le piemontesi sopra 20-16. Le padrone di casa non mollano e pareggiano i conti sul 20-20. Si procede spalla a spalla con Novara che annulla due set point prima di chiudere 28-26.