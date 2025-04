Si avvicina il primo verdetto della stagione. Riguarda la Serie B, ma inciderà direttamente anche sulla Serie A 2025/2026. Il Sassuolo di Fabio Grosso è infatti vicinissimo alla promozione nel massimo campionato dopo un solo anno di purgatorio, a seguito della clamorosa retrocessione di un anno fa. “Tutto quello che stiamo avendo ce lo siamo meritati con sacrificio, sudore, lavoro e qualità, abbiamo preso un bel vantaggio e siamo contentissimi”, ha detto il tecnico Fabio Grosso, che ha dato ordine ad una squadra competitiva, capace di non vendere i suoi gioielli, a partire da Domenico Berardi.

Il momento della festa è vicino e potrebbe concretizzarsi nella giornata di domenica 6 marzo. Serve una combinazione di due risultati. La squadra neroverde naturalmente deve vincere sul campo del Palermo, allenato da quel Dionisi che guidava proprio il Sassuolo nell’anno della retrocessione. Ma allo stesso tempo, per la festa, servirà anche un pareggio o una sconfitta dello Spezia, chiamato a sfidare una Sampdoria sempre più in crisi. Uno scenario che porterebbe il Sassuolo con 19 punti di vantaggio sulla terza in classifica.

Altrimenti tutto verrebbe rinviato al turno successivo, quando il Sassuolo dovrà vedersela contro il Modena al Braglia. Un derby, che darebbe un gusto diverso ad un obiettivo sempre più vicino, alla luce anche del passato recente visto che nel 2013 la festa della storica promozione del Sassuolo (la città più piccola a raggiungere la Serie A dal dopoguerra ad oggi) fu proprio a Modena, che in quella stagione ospitava la società di Squinzi.

Anche la vittoria del campionato è vicina con 9 punti di vantaggio sul Pisa, prima inseguitrice. È dal 2018 che la Serie B non viene vinta da una squadra retrocessa (l’Empoli in quel caso). Un obiettivo in più in un finale che il Sassuolo vuole godersi, proprio come chiede Fabio Grosso: “Abbiamo voglia di chiudere i giochi, ma non con ansia”. Un privilegio che la città più piccola della storia della Serie A può concedersi dopo un campionato dominato.

Sassuolo promosso in Serie A domenica 6 marzo se…