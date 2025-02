Sebastian Baez si aggiudica il derby tutto argentino e vola in finale al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2025. Il numero 31 del mondo ha dovuto faticare contro il connazionale Camilo Ugo Carabelli, posizione 91 del ranking, ma alla fine l’ha spuntata col cuore e con la maggiore classe di cui è dotato, vincendo in tre set col punteggio di 3-6 6-1 6-1 in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un primo set che parte malissimo per il più quotato dei due contendenti, e pensare che nelle fasi embrionali del parziale era arrivato l’immediato break in suo favore.

Poi, però, ecco subito il controbreak di Ugo Carabelli, che ha avuto altre due palle break, non sfruttate, nel quarto game. Ne arrivano ulteriori due nel sesto gioco e stavolta Baez deve cedere ancora il servizio, finendo poi per perdere il set per 6-3 in virtù di una resa al servizio praticamente perfetta di Ugo Carabelli.

Baez rialza però la testa e diventa uno schiacciasassi: nel secondo set lascia solo il primo game in risposta al suo rivale e poi piazza due break in fila, uno a quindici e l’altro a trenta, che gli consentono di chiudere rapidamente sul 6-1, poi nel terzo set c’è subito il break che gli consente di giocare in scioltezza, nel quinto game ne arriva un altro e il 6-1 è ancora dietro l’angolo per il trionfo che lo proietta in finale in un torneo 500.

Atp 500 Rio: Baez in finale sfiderà Muller

In finale, Baez sfiderà Alexandre Muller, capace di battere Francisco Comesana in tre set molto combattuti. Primi game subito equilibrati e tirati, e a metà primo set arriva una pioggia di break e contro break. Muller si ritrova in vantaggio per 5-3 e non riesce a convertire tre set point nel turno di battuta dell’argentino. Il francese ha comunque la possibilità di servire per il set, ma ecco che arriva un piccolo black out che lo costringe al contro break. Tutto da rifare, quindi, e il transalpino rimedia subito strappando nuovamente la battuta all’avversario. Nel dodicesimo game, Muller stavolta non si fa sorprendere, annulla due palle break e si aggiudica il primo parziale.

Il secondo set segue più o meno lo stesso canovaccio, ma stavolta è Comesana, “giustiziere” di Zverev ai quarti, a passare in vantaggio per primo, subendo l’immediato contro break. Nell’ottavo gioco, l’argentino non riesce a convertire un’ulteriore palla break, e allora si arriva al tiebreak. Qui, Muller parte malissimo perdendo i primi due turni al servizio. Comesana vola sul 4-0 tamponando anche un mini break concesso, pareggiando il conto dei set.

Nel terzo set, Comesana sembra pagare la stanchezza dopo due parziali molto tirati. La percentuale di prime dell’argentino cala ma soprattutto arrivano tre sanguinosissimi doppi falli. Allo stesso modo, diminuisce anche l’incisività delle risposte. Ecco allora che, dopo un andamento abbastanza lineare, a parte una palla break a testa tra terzo e quarto game, Muller piazza l’acuto decisivo nell’ottavo gioco, rubando il servizio all’avversario e chiudendo la partita con un comodo turno a 15.

Ora, quindi, la finale tra Baez e Muller. Si tratta di una prima assoluta tra i due, con l’argentino che sicuramente parte con i favori del pronostico. Attenzione, però, perché Muller ha già eliminato un altro “albiceleste”, ovvero il numero quattro del seeding Francisco Cerundolo.