Clamoroso a Fiorano, dove mercoledì i due piloti della ‘Rossa’ hanno svolto i primi test con la SF-25. Ecco cosa è successo

Leclerc non ci sta ad essere il numero 2, anche se la realtà in partenza è questa. La prova sta nel fatto che per provare a rivincere il titolo Piloti, come quello Costruttori che mancano rispettivamente dal 2007 e dal 2008, la Ferrari ha fatto di tutto per ingaggiare Hamilton. All’inglese ha garantito un super ingaggio da 50 milioni a stagione, bonus esclusi, e un ruolo ovviamente da assoluto protagonista.

Leclerc darà battaglia ad Hamilton

Il monegasco non è però un pilota qualunque, è uno dei migliori della Formula 1. L’anno scorso è giunto terzo e nel prossimo Mondiale intende recitare una parte importante. Tradotto: puntare a vincere il titolo Piloti.

Di Hamilton non sarà quindi un compagno sottomesso, bensì uno dei primissimi avversari. Forse appena il secondo dopo Verstappen, il campione in carica e grande favorito al via.

Leclerc va già velocissimo

Leclerc è pronto a spingere forte sul piede dell’acceleratore, anzi ha già iniziato a farlo nei test pre-Mondiale. Precisamente nei primi con la nuova monoposto, la SF-25 presentata a Londra, andati in scena mercoledì a Fiorano.

Sfiorato il record di Schumacher

Il ventisettenne è stato il primo a scendere in pista, in cui ha poi effettuato una trentina di giri. Il pilota cresciuto nell’Academy di Maranello è andato velocissimo, tanto da arrivare a sfiorare il record che stabilì Michael Schumacher con la F2004, la vettura con cui il tedesco vinse il suo ultimo Mondiale con la Ferrari e in Formula 1.

Il tempo migliore registrato da Leclerc è stato 56.06, quello di Schumi fu 56.00.

Leclerc e il ‘segnale’ lanciato ad Hamilton

Leclerc ha sfiorato il record della Leggenda Schumacher, ma ha soprattutto sconfitto Hamilton di 8 decimi. Ulteriore segnale di come il monegasco non ci stia affatto a ricoprire un ruolo di secondo piano al volante della ‘Rossa’. Insomma il 40enne di Stevenage dovrà davvero andare molto forte per prendersi il comando dei box.

L’attenuante per il pilota inglese

Bisogna comunque riconoscergli un’attenuante riguardo i test di mercoledì scorso, svolti dalla Ferrari con gomme Pirelli speciali che non verranno impiegate al Mondiale, a partire dal GP d’Australia. L’ex Mercedes non conosce dettagliatamente la pista di Fiorano quanto Leclerc, avendoci corso solo il 22 gennaio scorso, dopo il battesimo ufficiale a Maranello. Ma è un’attenuante deboluccia…