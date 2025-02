Primo vero squillo di Luka Doncic con la maglia dei Lakers: nella notte di NBA 2024/2025 è arrivata una super prestazione per battere i Nuggets di Nikola Jokic. Lo sloveno, infatti, è stato protagonista nel successo per 100-123 di Los Angeles mettendo a referto 32 punti (il suo massimo con la nuova maglia) aggiungendo anche 10 rimbalzi e 7 assist. Un exploit che arriva dopo qualche uscita con diverse ombre, spazzate via nella notte in un match che lo ha visto tirare con il 10/22 dal campo (di cui 4/9 da tre) e 8/8 ai liberi, con anche quattro palle rubate e una stoppata. In generale, ottima prestazione dei californiani: LeBron James sfiora la doppia doppia (25 punti e 9 rimbalzi) e sopra i 20 punti ci vanno anche Austin Reaves e Rui Hachimura, tutti partiti nel quintetto iniziale.

Per quanto riguarda Denver, che scende al terzo posto interrompendo una striscia di nove successi di fila, il miglior realizzatore è Aaron Gordon con 24 punti e il 60% dal campo. Jokic mette a referto l’ennesima tripla doppia della sua stagione (12-13-10) nell’ambito di una prestazione “deludente”, per i suoi standard: il serbo, infatti, si ferma a uno scialbo 2/7 dal campo, compensando con l’8/10 dai liberi.

NBA: Phoenix torna a vincere, Portland umilia Charlotte

A Phoenix serviva ritrovare Chicago per tornare alla vittoria: i Suns si confermano la bestia nera dei Bulls, vincendo il decimo testa a testa di fila e interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. La formazione di coach Budenholzer vola trascinata dai suoi leader Devin Booker (29 punti e 8 assist) e Kevin Durant (27 punti e 10 rimbalzi), ma è ottima anche la risposta di Bradley Beal, che torna in quintetto e realizza 25 punti. I Bulls, a loro volta, incappano nella sesta sconfitta di fila nonostante le doppie doppie di Josh Giddey (24-8-10) e Nikola Vucevic (16 punti e 11 rimbalzi), oltre ai 20 punti di Coby White.

Tra gli altri match della notte spicca la clamorosa vittoria dei Portland Trail Blazers contro Charlotte Hornets per 141-88. Partita in cassaforte già nel primo quarto (38-21, ribadito dal 35-19 del secondo quarto) per Portland che chiude con 51/87 dal campo (59%) di cui 20/43 da tre (47%) contro il pessimo 5/32 dall’arco degli ospiti (16%). 25 punti per Anfernee Simons, mentre ne mettono 20 a testa Toumani Camara, Jabari Walker e Shaedon Sharpe, con gli ultimi due che sono partiti dalla panchina.

Infine, i Brooklyn Nets strappano una vittoria di misura contro i Philadelphia 76ers grazie a un’ottima prova collettiva. Cameron Johnson ne mette 23, ma anche altri cinque giocatori vanno in doppia cifra. Ai Sixers, invece, non bastano i 31 punti di Tyrese Maxey, mentre Paul George e Joel Embiid non riescono a dare un contributo di livello (15 e 14 punti con, rispettivamente, 1/6 e 0/6 da tre). Utah Jazz vola con i 30 punti dalla panchina di Keyonte George per battere 124-115 Houston Rockets (27-12-7 di Alperen Sengun e 25-3-10 di Jalen Green).

Le classifiche delle due Conference di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 46-10 Boston Celtics 40-16 New York Knicks 37-19 Indiana Pacers 31-23 Milwaukee Bucks 31-24 Detroit Pistons 30-26 Orlando Magic 28-30 Miami Heat 26-28 Atlanta Hawks 26-30 Chicago Bulls 22-35 Brooklyn Nets 21-35 Philadelphia 76ers 20-36 Toronto Raptors 17-39 Charlotte Hornets 14-41 Washington Wizards 9-46

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 45-10 Memphis Grizzlies 37-19 Denver Nuggets 37-20 Los Angeles Lakers 34-21 Houston Rockets 35-22 Los Angeles Clippers 31-24 Minnesota Timberwolves 31-26 Dallas Mavericks 31-26 Golden State Warriors 29-27 Sacramento Kings 28-28 Phoenix Suns 27-29 San Antonio Spurs 24-30 Portland Trail Blazers 24-33 Utah Jazz 14-42 New Orleans Pelicans 13-43

Tutti i risultati della notte

Chicago Bulls – Phoenix Suns 117-121

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 103-105

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 100-123

Utah Jazz – Houston Rockets 124-115

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 141-88