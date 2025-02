Matteo Berrettini è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Sul cemento della capitale qatariota, il romano è stato battuto in tre set dal britannico Jack Draper, capace di imporsi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Ancora una volta il classe 2001 supera quindi l’azzurro, replicando la vittoria della finale del torneo di Stoccarda dello scorso anno. Per Draper, che domani giocherà la nona semifinale sul massimo circuito, arriva il best ranking in carriera al numero 14 del mondo, Berrettini si consola comunque con tante indicazioni positive da questa settimana che lo porta virtualmente al numero 30 del ranking ATP.

La partita ha visto Berrettini concedere subito due palle break, per poi però trovare una buona quadratura guadagnandosi anche il break di vantaggio sul 4-3. L’azzurro ha poi chiuso il set sul 6-4, non senza difficoltà viste le quattro palle del controbreak annullate. Molto regolare l’andamento del secondo set, con Draper che appare sempre più capace di variare il gioco per cercare di sorprendere Berrettini e ostacolarne i classici schemi su servizio e dritto. Matteo annulla nuovamente due palle break nel sesto gioco, poi va a servire sotto 5-4. Proprio nel decimo gioco succede di tutto, con l’azzurro che non sfrutta cinque palle del 5-5 e finisce per perdere il servizio e di conseguenza anche il set alla quarta palla break.

La partita si decide quindi al terzo set, in cui purtroppo Berrettini subisce il break del 3-1. Draper allunga sul 4-1 e poi annulla con grande personalità una palla del controbreak nel settimo gioco, riuscendo a servire un ace quando più importava. Matteo prova a rimanere a contatto, ma il britannico va a servire sul 5-3 e non vacilla, chiudendo con merito al secondo match point.

ATP 500 DOHA 2025: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

In semifinale Draper se la vedrà con Jiri Lehecka. Miglior vittoria della carriera per il ceco, che batte Carlos Alcaraz in tre set. Il primo successo contro un top 3 arriva nel modo più rocambolesco possibile. Dopo un ottimo primo set e un secondo parziale tutto a tinte spagnole, Lehecka si è trovato sotto di un break sul 4-2. Nel settimo gioco gira la partita. Il 23enne di Mlada Bolesav salva la palla che avrebbe mandato sul 5-2 Alcaraz. La testa di serie numero 1 del tabellone accusa il colpo e subisce due break consecutivi perdendo di colpo le redini dell’incontro. Lehecka è cinico a chiudere al primo match point sul servizio dello spagnolo e conquista la seconda semifinale stagione dopo quella nel 250 di Brisbane (poi vinto in finale con Opelka). Sconfitta bruciante per Alcaraz, che interrompe la striscia di sette vittorie consecutive che andava avanti dall’Atp 500 di Rotterdam. Il cemento rapido resta il neo del quattro volte campione Slam, il cui principale problema resta la tenuta mentale e la lettura dei momenti all’interno della partita e del set.

Rublev piega de Minaur

Prima semifinale dell’anno per Andrey Rublev, che la spunta al terzo set su Alex de Minaur. Successo meritato per il russo che, dopo un primo set dominato e un secondo set sottotono, si è fatto trascinare al tie-break decisivo dall’australiano dopo non aver sfruttato cinque match point (uno sul 5-2, uno sul 5-3 e tre sul 5-4). Dopo altre due palle match annullate dal numero 2 del tabellone, Rublev riesce a chiudere dopo due ore e 42 minuti di gioco con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(8). Iniezione di fiducia importante per la testa di serie numero 5, che non si giocherà un posto in finale con l’amico e connazionale Danil Medvedev. Il moscovita si è ritirato dopo un set contro Felix Auger-Aliassime. Problema fisico non definito per il russo, che ha abbandonato il campo dopo due break subiti nel finale del parziale d’apertura, terminato 6-3 per il canadese. Continua il 2025 enigmatico dell’ex numero 1 del mondo, che alterna prestazioni solide (2-0 a Bergs, vittoria con Khachanov) a momenti di completo vuoto (ko con Bellucci a Rotterdam, 2-0 da Medjedovic a Marsiglia). Rimandato l’assalto alla quinta posizione di Ruud e il ritorno ad alzare un trofeo (Internazionali d’Italia 2023).

Il programma di domani

non prima delle 14.00 (5) Rublev vs Auger-Aliassime

a seguire Lehecka vs (8) Draper