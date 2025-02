L’Italia festeggia la terza squadra ai quarti di finale della Champions League 2024/2025 di volley femminile. Si tratta della Numia Vero Volley Milano, che nel ritorno dei playoff ha replicato il 3-0 dell’andata eliminando senza particolari difficoltà le tedesche del SSC Palmberg Schwerin. Il match dell’Opiquad Arena di Monza ha visto le ragazze di coach Stefano Lavarini imporsi con i parziali di 25-18, 25-21, 26-24. Nessun problema dunque per Egonu e compagne, che hanno concesso qualcosa di troppo solo nel terzo set quando però ormai il passaggio del turno era già in ghiaccio: dopo il 3-0 dell’andata infatti a Milano bastava vincere due set per essere certa di accedere ai quarti di finale della massima competizione europea.

Adesso il livello di difficoltà si alzerà notevolmente, perchè ai quarti di finale Milano sfiderà le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul. Sarà quindi grande sfida tra Paola Egonu (oggi in campo solo nei primissimi minuti) e Tijana Boskovic. Andata in Turchia il prossimo 13 marzo, per quello che sarà proprio l’ultimo ostacolo prima delle Final Four di Istanbul. Milano sogna di arrivare fino in fondo e di ritrovare Conegliano, che invece ritroverà sulla sua strada le polacche del Rzeszow. Il tutto senza dimenticare Scandicci, che si giocherà l’accesso alle Final Four con un’altra compagine polacca come il Lodz.

La cronaca della partita

Il match inizia all’insegna dell’equilibrio, con Milano già a un passo dai quarti ma con le tedesche comunque pronte a vedere cara la pelle. Il primo set vede in campo anche Egonu, che però ben presto lascia spazio alle compagne. Alla fine è il muro a fare la differenza, con Daalderop che firma il break che consente alle ragazze di Lavarini di andare sul 21-17 per poi chiudere senza patemi sul 25-18. Da sottolineare anche la prova di Anna Smrek, canadese classe 2003 arrivata a gennaio proprio per essere la “vice-Egonu” e oggi capace di chiudere a 10 punti.

Proprio Smrek sale di colpi anche in avvio di secondo set, portando Milano subito sul 6-3. Un piccolo passaggio a vuoto consente alle tedesche di reagire e di passare addirittura in vantaggio 9-12, ma la reazione della Vero Volley è immediata e un parziale da 9-2 rimette subito le cose a posto. Si rimane in equilibrio fino al 21-20, poi nel momento decisivo è ancora una volta la maggior qualità di Milano ad avere la meglio e Orro mette a terra il 25-21 che apre ufficialmente le porte dei quarti di finale.

Una volta archiviato l’obiettivo principale, Lavarini aumenta le rotazioni dalla panchina dando spazio anche alle giocatrici che fin qui hanno trovato meno spazio in stagione. Fisiologico quindi un piccolo calo di tensione, con lo Schwerin che infatti rimane in corsa per tutto il terzo set riuscendo anche a condurlo nel punteggio in alcuni tratti. Cazaute però non ci sta e guida la rimonta di Milano, diventando anche a fine partita la top scorer della Vero Volley con 12 punti. Alla fine il muro di Kurtagic vale il 26-24 ed evita un quarto set che avrebbe rappresentato solo un inutile spreco di energie fisiche e nervose.

Milano-Schwerin, il tabellino del match

Numia Vero Volley Milano: Cazaute 12, Gelin (L), Guidi 2, Heyrmann 4, Pietrini 4, Orro 3, Danesi n.e., Konstantinidou, Fukudome (L), Kurtagic 9, Smrek 10, Sylla 5, Egonu 2, Daalderop 5. All. Lavarini.

SSC Schwerin Palmberg: Antunovic n.e., Wolowicz 3, Stuut, Grozer 9, Holzig n.e., Kohn 6, Llabres (L), Dambrink 7, Hanle 3, Frommann n.e., Keene 4, Kokram 10. All. Koslowski.