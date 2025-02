Due azzurri guadagnano la finale nella prima giornata della tappa di Cottbus dell’Individual Apparatus World Cup di ginnastica artistica. La scena se l’è presa Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) che si qualifica con il primo punteggio all’ultimo atto a corpo libero, in programma sabato 22 febbraio (13:45-17:00). L’azzurro ha ottenuto lo score di 13.833 (5,4 e 8,433) e ha preceduto il kazako Milad Karimi (13.700) e il giapponese due volte vice campione del mondo Kazuki Minami (13.666). Qualificati anche lo spagnolo Sergio Kovacs (13.633), il tedesco Daniel Mousichidis (13.433), l’olandese Amine Abaidi (13.433), il polacco Kacper Garnzzarek (13.400) e il tedesco Milan Hosseini (13.400). Quattordicesimo invece l’altro azzurro in gara Lorenzo Bonicelli della Ghislanzoni GAL (12.766).

Pass per una finale anche per Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy) che si è piazzato al quarto posto nelle qualificazioni del cavallo con maniglie. L’azzurro ha guadagnato 14.166 punti (5.5, 8.666) alle spalle degli armeni Hamlet Manukyan (14.466) e Mamikon Khachatryan (14.466) e dell’atleta di Taipei Yu-Jan Shiao (14.200). Qualificati anche il tedesco Daniel Mousichidis (14.000), il giordano Ahmad Abu Al Soud (13.900), l’ucraino Vladyslav Hryko (13.866) e il britannico Joshua Nathan (13.800). Primo degli esclusi Lorenzo Bonicelli (13.733).

Nessun azzurro in finale agli anelli. De Rosa è undicesimo (12,933), mentre Vannucchi è ventiduesimo (11,833). Il miglior punteggio di qualificazione è quello dell’armeno Artur Avetisyan (14.600), davanti al veterano britannico Courtney Tulloch (14.500) e all’armeno Vahagn Davtyan (14.233). L’azero Nikita Simonov (14.033) è il quarto in classifica, davanti a Mehmet Kosak (13.933), al giapponese Kaito Sugimoto (13.500), al ginnasta di Taipei Guan-Yi Lin (13.400) e al portoricano Jose Lopez (13.166).

Alle parallele asimmetriche la finalista olimpica di Parigi 2024, Yihan Zhang si è qualificata alla finale con il sesto posto (12.600). La cinese punterà al podio, ma per ora il miglior punteggio è della connazionale Kexin Zhang (13.866). Volano in finale anche la giapponese Chiharu Yamada (13.466), la britannica Charlotte Booth (13.266), l’israeliana Lihie Raz (13.133), la tedesca Silja Stoehr (13.100), la britannica Emily Kate Roper (12.466) e l’austriaca Bianca Frysak (12.366). Al volteggio l’uzbeka Oksana Chusovitina (13.116) è momentaneamente la prima della classe. Con lei in finale ci saranno la slovena Teja Belak (13.100), , la tedesca Lisa Woetzel (13.033), la norvegese Christine Victoria Kubon (12.900), la turca Bilge Tarhan (12.833), la lettone Katrina Jurevica (12.699), la norvegese Keisha Lockert (12.499) e l’azera Daniz Aliyeva (12.283).

Finaliste parallele asimmetriche

1 204 ZHANG, Kexin CHN (5,7, 8,166) 13,866

2 219 YAMADA, Chiharu JPN (5,7, 7,766) 13,466

3 211 BOOTH, Charlotte GBR (5,4, 7,866) 13,266

4 218 RAZ, Lihie ISR (5,2, 7,933) 13,133

5 212 STOEHR, Silja GER (5,1, 8,000) 13,100

6 203 ZHANG, Yihan CHN (5,9, 7,700, pen 1,0) 12,600

7 210 ROPER, Emily Kate GBR (4,9, 7,566) 12,466

8 200 FRYSAK, Bianca AUT (4,9, 7,466) 12,366

Finaliste volteggio

1 238 CHUSOVITINA, Oksana UZB (+0,2) 13,116

Vault 1 4,4 8,800 13,200

Vault 2 4,0 8,633 12,633

2 229 BELAK, Teja SLO (+0,2) 13,100

Vault 1 4,4 8,700 13,100

Vault 2 4,6 9,066 13,666

3 213 WOETZEL, Lisa GER (+0,2) 13,033

Vault 1 4,2 8,833 13,033

Vault 2 3,8 8,833 12,633

4 223 KUBON, Christine Victoria NOR 12,900

Vault 1 4,2 8,700 12,900

Vault 2 4,4 8,500 12,900

5 234 TARHAN, Bilge TUR (+0,2) 12,833

Vault 1 4,2 8,633 12,833

Vault 2 3,8 8,666 12,466

6 221 JUREVICA, Katrina LAT (+0,2) 12,699

Vault 1 4,2 8,333 12,533

Vault 2 3,8 8,666 12,466

7 222 LOCKERT, Keisha NOR 12,499

Vault 1 4,2 8,666 12,866

Vault 2 3,4 8,733 12,133

8 202 ALIYEVA, Daniz AZE 12,283

Vault 1 4,2 8,500 12,700

Vault 2 3,4 8,466 11,866

Finalisti corpo libero uomini

1 138 VANNUCCHI, Niccolo ITA (5,4, 8,433) 13,833

2 149 KARIMI, Milad KAZ (5,7, 8,000) 13,700

3 145 MINAMI, Kazuki JPN (5,7, 8,066) 0,1 13,666

4 116 KOVACS, Sergio David ESP (5,1, 8,433) (+0,1) 13,633

5 124 MOUSICHIDIS, Daniel GER (5,0, 8,433) 13,433

6 154 ABAIDI, Amine NED (5,3, 8,133) 13,433

7 159 GARNCZAREK, Kacper POL (5,1, 8,300) 13,400

8 123 HOSSEINI, Milan GER (5,2, 8,100) (+0,1) 13,400

Finalisti anelli

1 103 AVETISYAN, Artur ARM (5,4, 9,200) 14,600

2 120 TULLOCH, Courtney GBR (6,0, 8,500) 14,500

3 102 DAVTYAN, Vahagn ARM (5,5, 8,733) 14,233

4 112 SIMONOV, Nikita AZE (5,4, 8,633) 14,033

5 176 KOSAK, Mehmet Ayberk TUR (5,3, 8,633) 13,933

6 146 SUGIMOTO, Kaito JPN (5,1, 8,300) (+0,1) 13,500

7 174 LIN, Guan-Yi TPE (5,3, 8,000) (+0,1) 13,400

8 161 LOPEZ, Jose PUR (5,1, 8,066) 13,166

Finalisti cavallo con maniglie

1 100 MANUKYAN, Hamlet ARM (5,4, 9,066) 14,466

2 101 KHACHATRYAN, Mamikon ARM (5,5, 8,966) 14,466

3 173 SHIAO, Yu-Jan TPE (5,4, 8,800) 14,200

4 139 DE ROSA, Edoardo ITA (5,5, 8,666) 14,166

5 124 MOUSICHIDIS, Daniel GER (5,7, 8,300) 14,000

6 142 ABU AL SOUD, Ahmad JOR (5,3, 8,600) 13,900

7 181 HRYKO, Vladyslav UKR (5,7, 8,166) 13,866

8 122 NATHAN, Joshua GBR (5,8, 8,000) 13,800