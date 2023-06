Golf, US Open 2023: montepremi e prize money: quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money dell’edizione 2023 degli Us Open di golf, in programma dal 15 al 18 giugno sul percorso par 70 del Los Angeles Country Club. Tutti i migliori giocatori al mondo si daranno battaglia alle porte della città californiana, su un campo per molti inedito e preparato in maniera estremamente selettiva: non mancherà lo spettacolo e non mancheranno le difficoltà per i protagonisti. Il campione in carica è l’inglese Matthew Fitzpatrick, ma i favoriti della vigilia sono senza dubbio Scottie Scheffler, Jon Rahm e Brooks Koepka. Senza dimenticare Rory McIlroy, che continua la sua rincorsa per interrompere il lungo digiuno nei Major. Per l’Italia sarà in campo Francesco Molinari, con il campione dell’Open Championship 2018 che sta attraversando un momento molto complicato a livello di risultati.

IL MONTEPREMI – A quanto ammonta però il montepremi dell’edizione numero 123 degli US Open? Stando alle indiscrezioni delle ultime ore e in attesa di annunci ufficiali durante e al termine del torneo, è stato confermato il montepremi monstre di 17,5 milioni di dollari. Il vincitore dovrebbe portarsi a casa 3.150.000 dollari, con il secondo classificato che dovrà “accontentarsi” di 1.890.000 dollari. Ovviamente in caso di arrivi a pari merito nelle posizioni che non siano la prima, le cifre verranno sommate tra di loro e poi equamente divise. Ecco un riassunto del montepremi per le prime 20 posizioni.

Top 20 Prize Money (sono possibili modifiche)

1 $3,150,000

2 $1,890,000

3 $1,225,374

4 $859,032

5 $715,491

6 $634,415

7 $571,950

8 $512,249

9 $463,604

10 $425,830

11 $388,609

12 $359,311

13 $334,805

14 $309,008

15 $286,896

16 $268,470

17 $253,729

18 $238,988

19 $224,247