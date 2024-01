Arnaldi-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il sanremese ha convinto nel suo esordio contro la wild card locale Adam Walton, sconfitto in tre parziali. Adesso per lui c’è un altro idolo di casa ma decisamente più temibile. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà il numero dieci del ranking mondiale, che al debutto ha beneficiato del ritiro del canadese Milos Raonic nelle battute iniziali del terzo set. Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera. Sarà Arnaldi a partire sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il giovane azzurro, tuttavia, non partirà completamente battuto e ha nel mirino l’accesso per la prima volta al terzo turno del Major oceanico, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra il russo Pavel Kotov oppure l’amico e connazionale Flavio Cobolli.

Arnaldi e De Minaur scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro sulla Rod Laver Arena. Prima di loro il secondo turno femminile tra la tunisina Ons Jabeur e la giovane russa Mirra Andreeva, che daranno inizio alle ostilità non prima delle ore 02.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Matteo Arnaldi sul veloce di Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.